疏解訟源 二審也可認罪協商
2017-02-19
〔記者黃欣柏、項程鎮、溫于德／台北報導〕為因應即將來臨的司改國是會議，司法院昨提出「擴大認罪協商範圍」、「牽連案件合併審理」等改革方案；另研擬國外「法庭之友」制度在台灣實行的可能性。
司法院秘書長呂太郎表示，各地方法院每年湧入多達三百二十萬起案件，但承審法官卻只有二○二二位，人力不堪負荷，未來將推動擴大認罪協商範圍，將現行只能在一審進行的認罪協商放寬至二審，此措施可望增加被告認罪誘因，減少案件上訴到最高法院。
律師廖芳萱指出，實務上，目前二審法院還是會做認罪協商，只是沒有法條可適用，放寬優點是提供訴訟雙方再次協商的機會，缺點則是提高被告一審敗訴前不願認罪的可能，兩相取捨下，放寬應是較好方向。
錄音或錄影代替審判筆錄
此外，目前許多案情牽連的案件分給不同法官審理，有時會造成「裁判矛盾」局面，司法院推動修法，明訂相牽連案件必須合併審理，讓裁判標準一致化。
司法院也研擬修法以錄音或錄影代替審判筆錄，希望讓法官開庭的程序更為流暢，未來如雙方當事人認為有必要釐清開庭內容，才會調出影音檔案並製作成筆錄，以落實法院的「直接審理」和「言詞審理」等原則。
啟動不動產交易契約公證
司法院也將繼續推動線上起訴系統，預計四月至七月新增三項，包括一審稅務、智慧財產行政訴訟及民事訴訟事件上訴抗告至終審法院，亦可線上遞狀。
此外，司法院將協調法務部訂立民法第一六六條之一的「施行日期」，啟動民國八十八年通過的不動產交易契約公證規定，使不動產交易契約事先公證，減少房市爭議。
關於「不動產交易契約強制公證制度」，廖芳萱表示，這項制度影響層面大，八十八年通過至今仍窒礙難行，對於能否順利推動持保留態度。
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