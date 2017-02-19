司法院公布7司改方案 判2年以上啟動防逃機制

2017-02-19

將修改刑事訴訟法

〔記者項程鎮、錢利忠、溫于德／綜合報導〕司法院昨公布七大司法改革方案，其中最受矚目的防逃機制，司法院秘書長呂太郎指出，為解決被告畏罪潛逃問題，將修改刑事訴訟法，要求被告到庭聆聽宣判，判刑兩年以上的被告，宣判時將啟動羈押審查程序，由法院決定是否羈押，若檢方認為被告可能逃亡，也可直接拘提，且必要時得在確定判決送卷前執行。

檢方也可直接拘提

司法院同時研擬修法擴大被告羈押替代處分，包括科技設備監控、居家監禁、交付護照、禁止處分財產等。司法院指出，修法草案預定下月九日邀請審檢辯學等各界代表開會討論、凝聚共識後，送行政院會銜並轉請立法院審議。

近年來，要犯脫逃事件時有所聞，包括英商林克穎、前東帝士總裁陳由豪、前廣三集團總裁曾正仁、前台南縣議長吳健保、貪污檢察官井天博及工總名譽理事長陳武雄等人都畏罪潛逃，引發民眾質疑司法效能不彰。

法務部政務次長陳明堂對司法院的修法草案表示尊重，但希望院部能在「重罪羈押」前提下，共同研究防逃機制。法務部主張對判刑三年以上被告予以「重罪羈押」，但司法院認為有侵害人權疑慮，且萬一日後改判無罪，承審法官可能涉及刑事補償問題，因此採保留態度，司法院遂提出「修正版」防逃機制，希望解決被告逃亡問題。

被告應到庭聆聽宣判

司法院的防逃機制草案規定，被告一、二審宣判時，應到庭聆聽宣判，如拒絕到庭，法院將逕行拘提，並限制出境和出海；如拘提不到，被告恐遭通緝，萬一被告在上訴審現身，很可能會遭到羈押。

另外，被告一、二審獲判兩年以上有期徒刑時，法院將啟動羈押審查程序，由法官開庭審查是否收押，或改以其他處分替代羈押；被告如不想收押吃牢飯，須向法官舉證，說明自己沒有逃亡之虞，此時檢方也可到場陳述意見。

在判決確定後，檢方認為有必要時，可在法院送交判決卷宗前就先執行，避免被告得知要發監坐牢，趁送卷空窗期逃亡。如被告遭判決兩年以上徒刑確定，且有逃亡之虞，檢方可逕行拘提並限制出境和出海。