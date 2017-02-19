黨產會：四月底婦聯會聽證

2017-02-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會預計四月底針對婦聯會召開聽證會，釐清是否為國民黨之附隨組織，及其財產取得來源，並追查「勞軍捐」流向及用途，也不排除請婦聯會主委辜嚴倬雲出席說明。

不排除請辜嚴倬雲出席說明

黨產會發言人施錦芳昨表示，婦聯會最大的問題是在「黨國一體」體制下，運用國家賦予的資源，收取「勞軍捐」做為主要財產來源。

施錦芳指出，黨產會正持續向各政府機關蒐集、彙整婦聯會的財務資產資料，也發函請婦聯會提供資料，聽證程序相關細節，將於三月的委員會議上才會確定；她說，目前還在研擬婦聯會的調查報告，這部分要等委員會通過，預計四月底召開聽證會。

據了解，黨產會並不排除邀請辜嚴倬雲出席聽證會，但評估前幾次與國民黨有關的聽證會，黨主席洪秀柱皆未出席，只由行管會主委邱大展出面，研判婦聯會應也是由相關業務人士說明。

針對婦聯會擬捐六十億元給自家主委經營的振興醫院，黨產會強調，婦聯會的資產返還國家「理所當然」，黨產會也樂見全捐公益，但婦聯會主政者應有智慧，提出符合全民期待的捐助計畫，而非像外界形容的「左手給右手」。

黨產會指出，會依黨產條例規定立案辦理調查，全台灣現在對婦聯會長期以來的財務事實都還不清楚，不過，婦聯會既然自稱是「中華民國的附隨組織」，配合政府進行釐清也是常理，期待婦聯會能合作，還原歷史真相。