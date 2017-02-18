反年改 退伍軍人衝撞國防部
2017-02-18
〔記者涂鉅旻／台北報導〕不滿年金改革方案，逾五十名退伍軍人昨赴國防部大門前抗議，指軍人退休待遇為青春、熱血換來，絲毫不該更改，要求國防部長馮世寬出面接受陳情、端出軍人年改方案。不過，馮昨赴立院參加總質詢未到場，陳情者群情激憤，向國防部扔擲煙霧彈、雞蛋、冥紙，甚至欲扯倒國防部電動閘門，場面相當火爆混亂。
國防部譴責暴力行為
國防部則聲明譴責群眾非理性的暴力行為，指國防部是國家安全最高作戰指揮中樞，遭受無端包圍與破壞，不但損及軍譽，令全體同仁備感挫折，更增民眾反感，籲請各界慎重考量與理性面對。
抗議人士提出三項訴求指出，退俸、優存為軍人以青春、熱血和生命換得，反對一分一毫的更改；反對違憲違法的黑箱年改政策；現役軍人應比照勞工發放加班費。
國防部由資源規劃司長陳正棋出面接受陳情，但陳情者不領情，要求馮世寬須在昨下午五時以前出面接受陳情，並端出軍人年金改革方案以供檢視，但下午四時四十分左右，陳情者已按捺不住情緒，紛紛丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，並試圖扯倒國防部大門口電動閘門，警方見狀隨即上前勸阻，國防部亦派出數十名官兵拉住大門另一端，避免閘門倒下，更有部分官兵手持盾牌、警棍待命，所幸衝突並未擴大。
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