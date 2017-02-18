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年金改革不夠快 林全：先確保20年不破產

2017-02-18

〔記者鄭鴻達、曾韋禎／台北報導〕被視為重中之重的年金改革，雖遭遇部分退休軍公教團體的強烈反彈，但民進黨立委李俊俋、時代力量立委洪慈庸均直言，改革速度太緩慢了。行政院長林全昨在立法院院會答詢表示，若這一代不改，下一代連改的可能性都沒有，因此要先確保可見的一、二十年內沒破產問題，才能有下次改革的可能性。

洪慈庸在施政總質詢指出，本會期是年金改革最好、最後的審議時機，政院版草案是否能如期在三月底前送進立院？她認為此次的改革過於溫和緩慢，拖過長達十五年的過渡期後，馬上要面臨新的破產危機，何況在立院審議的過程還可能大打折扣。未來在扶老比急速攀升的趨勢下，年輕世代可能還是領不到。

李俊俋指出，民眾的感受就是改革速度太慢，因為反對者講來講去就是這些，卻拖了八個月還拿不出草案。

林揆坦言，公務員的部分，因牽涉到考試院而較無法控制；年金有經濟成長率及人口等因素，需要時時檢討，分階段調整，但若這一代不改，下一代連改的可能性都沒有。因此要先在可預見的一、二十年內，不會有破產問題；接下來再凝聚共識，看下一代要怎麼改革。

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  • 行政院長林全到立法院進行施政報告總質詢。（記者王藝菘攝）

    行政院長林全到立法院進行施政報告總質詢。（記者王藝菘攝）

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