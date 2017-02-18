捐款振興醫院 立委批婦聯會左手給右手

2017-02-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕黨產會正追查婦聯會是否為國民黨附隨組織，婦聯會一方面澄清非任何政黨附隨組織，並宣布將提取總資產中的二百八十億元做公益，其中將捐六十億元給財團法人振興醫院作為長照中心。不過，民進黨立委林俊憲昨質疑，婦聯會、振興醫院皆由前總統蔣介石夫人蔣宋美齡成立，此舉為「左手給右手」。

舉馬特別費案為例 譏「老招了」

林俊憲舉前總統馬英九「特別費案」為例指出，馬英九宣稱「捐款做公益」，或者逃避被起訴的超荒謬「大水庫理論」，捐錢的對象正是馬自己成立的「新台灣人」、「敦安」兩個基金會，「自己捐錢給自己，這還叫捐？」

林接著指出，藉由馬英九的例子，婦聯會這次用的「真的是老招了、超老招」，為何婦聯會還是要用？就是因為「這種老招還管用，台灣沒做好轉型正義。」

振興醫院董事長與婦聯會主委均為辜嚴倬雲，民進黨立委李俊俋指出，如有小偷、強盜取得不法利得，被逮捕之後稱要捐出部分款項，這還是沒道理，更何況婦聯會捐給振興醫院，分明就是「左手給右手」。他強調，重點不在於婦聯會捐多少錢，而是「錢怎麼來的」？

李俊俋表示，黨產會須依照「不當黨產處理條例」召開聽證程序，了解婦聯會是否為國民黨附隨組織、成員有誰、受誰指揮，才得以收「勞軍捐」。且蔣宋美齡並無政府頭銜，婦聯會組織歷程、人事是否受國民黨影響等，都可藉由聽證程序追查。