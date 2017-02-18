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婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐

2017-02-18

若不當取得 黨產會追徵

〔記者陳鈺馥、楊綿傑、彭琬馨／台北報導〕行政院黨產會現正調查婦聯會是否為國民黨的附隨組織，婦聯會昨聲明強調不是任何政黨的附隨組織，並宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元，投入長期照顧及公益用途，其中捐出六十億元給財團法人振興醫院。對此，黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家，做為長照基金，而非捐給自家主委經營的振興醫院，且資產若被認定為不當取得財產，未來黨產會也可行使追徵權。

婦聯會聲明指出，外界所指稱婦聯會擁有九百億元勞軍捐，又指是國民黨的附隨組織，都是不實的污衊。所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，其數十年從事公益，如今已成部份人士的眼中釘，婦聯會所有資源都是用在社會公益上，禁得起社會檢驗，但為減少紛爭，決定提撥資產給社會上具公信力的單位，推動長照服務及慈善公益。

婦聯會總資產 捐出7成

婦聯會說，捐助計畫是由總資產三百八十一億元中，提撥二百八十億元（約七成三）做公益，其中，一百六十億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；六十億元給各社福機構；另捐出六十億元給振興醫院，以設立該醫院之長照中心，詳細執行計畫將再與政府機關聯繫後公布之。

對此，黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會終於意識到應將財產「還財於民」，樂見婦聯會將得之於民的資產挹注到長照基金，不過為了讓長照可以走得長久，若婦聯會可將自己全數資產，包含不動產部分全捐給國家，做為長照基金，而不是捐給自家主委經營的醫院（婦聯會主委與振興醫院董事長均為辜嚴倬雲），絕對會讓全台灣人民感受到做公益的誠意。

60億捐振興醫院 招非議

黨產會正在調查婦聯會是否為國民黨之附隨組織、其財產是否屬於不當黨產，施錦芳提醒，婦聯會做任何決定，包含受贈單位接受捐款，都要尊重黨產條例的規定，婦聯會想捐給哪些社福團體、透過何種方式，都必須以昭公信，要捐六十億元給自家主委經營的醫院，恐怕都會有爭議。

施錦芳強調，若婦聯會執意要捐，若有受贈團體收下的話，根據黨產條例規定，黨產會未來都有權力去追徵，希望婦聯會未來在聽證會上好好交代清楚，還原歷史真相，把原本應該還給國家的全數歸還。

內政部民政司副司長羅瑞卿則表示，內政部權責是要婦聯會公開財務狀況，婦聯會欲捐款給長照機構，由於長照的主管機關是衛福部，屆時須視衛福部意願，能不能捐不是內政部所能限制。

內政部長葉俊榮受訪時強調，他肯定婦聯會曾在台灣的歷史背景下扮演一定角色，但「財務公開透明是最基本要求」，也是政府對人民團體的基本態度。

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  • 婦聯會昨宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元投入公益，行政院黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家。圖為婦聯會外觀。（資料照）

    婦聯會昨宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元投入公益，行政院黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家。圖為婦聯會外觀。（資料照）

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