婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐

2017-02-18

若不當取得 黨產會追徵

〔記者陳鈺馥、楊綿傑、彭琬馨／台北報導〕行政院黨產會現正調查婦聯會是否為國民黨的附隨組織，婦聯會昨聲明強調不是任何政黨的附隨組織，並宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元，投入長期照顧及公益用途，其中捐出六十億元給財團法人振興醫院。對此，黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家，做為長照基金，而非捐給自家主委經營的振興醫院，且資產若被認定為不當取得財產，未來黨產會也可行使追徵權。

婦聯會聲明指出，外界所指稱婦聯會擁有九百億元勞軍捐，又指是國民黨的附隨組織，都是不實的污衊。所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，其數十年從事公益，如今已成部份人士的眼中釘，婦聯會所有資源都是用在社會公益上，禁得起社會檢驗，但為減少紛爭，決定提撥資產給社會上具公信力的單位，推動長照服務及慈善公益。

婦聯會總資產 捐出7成

婦聯會說，捐助計畫是由總資產三百八十一億元中，提撥二百八十億元（約七成三）做公益，其中，一百六十億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；六十億元給各社福機構；另捐出六十億元給振興醫院，以設立該醫院之長照中心，詳細執行計畫將再與政府機關聯繫後公布之。

對此，黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會終於意識到應將財產「還財於民」，樂見婦聯會將得之於民的資產挹注到長照基金，不過為了讓長照可以走得長久，若婦聯會可將自己全數資產，包含不動產部分全捐給國家，做為長照基金，而不是捐給自家主委經營的醫院（婦聯會主委與振興醫院董事長均為辜嚴倬雲），絕對會讓全台灣人民感受到做公益的誠意。

60億捐振興醫院 招非議

黨產會正在調查婦聯會是否為國民黨之附隨組織、其財產是否屬於不當黨產，施錦芳提醒，婦聯會做任何決定，包含受贈單位接受捐款，都要尊重黨產條例的規定，婦聯會想捐給哪些社福團體、透過何種方式，都必須以昭公信，要捐六十億元給自家主委經營的醫院，恐怕都會有爭議。

施錦芳強調，若婦聯會執意要捐，若有受贈團體收下的話，根據黨產條例規定，黨產會未來都有權力去追徵，希望婦聯會未來在聽證會上好好交代清楚，還原歷史真相，把原本應該還給國家的全數歸還。

內政部民政司副司長羅瑞卿則表示，內政部權責是要婦聯會公開財務狀況，婦聯會欲捐款給長照機構，由於長照的主管機關是衛福部，屆時須視衛福部意願，能不能捐不是內政部所能限制。

內政部長葉俊榮受訪時強調，他肯定婦聯會曾在台灣的歷史背景下扮演一定角色，但「財務公開透明是最基本要求」，也是政府對人民團體的基本態度。