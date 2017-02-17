黑道與酒店妹入黨爭議 吳敦義暗批蔡正元洩密、栽贓
2017-02-17
〔記者劉禹慶、陳鈺馥、施曉光／綜合報導〕國民黨主席選舉接連爆發黑道與酒店女入黨爭議，參選人之一吳敦義昨到澎湖爭取支持時，撇清兩事件與他無關，並暗批政策會執行長蔡正元洩密、栽贓。
黨魁選舉爭議多 藍委向洪開砲
針對黨主席選舉負面消息不斷，多位國民黨立委昨則直接在「立法實務研討會」上，向尋求連任的黨主席洪秀柱開砲，要求黨須解決人頭黨員、改變選制，並批評參選人都去爭取黃復興選票，搞得好像黃復興創造國民黨，卻不知道下一代變化；還有藍委直言，黨主席、黨秘書長應親自參加黨團大會。
洪秀柱回應時則要立委有所認知，黨中央不是去立院備詢，若黨團總召來「請」，黨主席可視情況出席。她並酸了黨團總召廖國棟說，若總把「黨團自主」四字擺在前，黨中央還能說什麼。至於人頭黨員，洪則說，只要合乎規定也不能排除，但不容許一人領多張選票去投。
另一黨主席參選人郝龍斌昨則在臉書呼籲，針對人頭黨員，必要時應斷然處置，「團進團退」，國民黨要「捨小保大」，不需要這些幾千、幾萬的人頭、幽靈黨員，而是要黨真正的未來。
郝龍斌並說，黨中央應成立超然的審查委員會加以審查，不能讓這次黨主席選舉蒙上陰影。
吳敦義昨由澎湖縣副議長陳雙全、前縣長王乾發等人陪同，在澎湖拜票。針對黑道入黨事件，吳受訪時以不點名方式批評蔡正元，「爆料人就是洩密的人」、「黨的主席選舉怎麼可以用栽贓的手法呢？這是不道德也不公道的。」
吳敦義強調，這些事件與他無關，並表示殺警案萬少丞入黨案在一月十六日就已被北市黨部駁回，既然已駁回，介紹人更是八竿子打不到誰，自己也不是走夜店的人；至於蔡正元提到的Ｗ姓候選人、Ｈ人士，「那是打啞謎」，Ｈ是誰？蔡應該去問問看，證明蔡正元自己承認自己洩密。
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