公教軍警總會盼整合一人 與洪秀柱競爭
2017-02-17
〔記者施曉光、鄭鴻達、何世昌／台北報導〕全國公教軍警暨退休人員聯合總會昨召開會員大會，國民黨主席參選人都派代表或親自赴會爭取支持。擔任總會長的國民黨副主席胡志強受訪時雖表態個人支持郝龍斌，會員則採取開放立場，但在向全體會員致詞時又補充，副總會長林水吉仍努力推動協調整合，「（支持對象）至少到目前為止是開放的，我們再來整合。」
人選是否包括胡志強 副總會長不表態
林水吉日前與其他副總會長曾發出聯合聲明，呼籲國民黨主席洪秀柱放棄連任，並推崇胡為黨內各方都能接受的黨魁人選。林昨坦承，原本協調產生一位黨魁的構想已放棄，將改為推動「在野」陣營的整合，協調產生一位人選與「在朝」的洪秀柱競爭；至於人選是否包括胡志強，他未做說明。
胡志強受訪時表示，由於個人改革理念與郝接近，五位黨魁參選人中，也只有郝邀請他擔任競選主委，「目前我是希望郝龍斌當選」，雖然聯合總會幹部們支持他，「但我不能要求他們」。
胡受訪後，郝龍斌與另一參選人韓國瑜正好到場。郝受訪表示，他與胡志強理念相同，因此只要他當選，「一人當選、兩人服務」。
此外，被視為色彩偏本土的另一黨主席參選人詹啟賢，昨也在退休將領安排下，前往北市成功國宅向榮民黨員拜票。他在接受電台專訪時強調，黃復興黨部是忠於國民黨、愛中華民國而非個人，應該用理念爭取支持，因此他必須透過宣傳，讓黃復興不因資訊不足，而被人以族群意識形態左右。
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