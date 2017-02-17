年改、拚經濟特別預算 列優先法案
〔記者李欣芳、曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期將於今天開議，行政院長林全昨與民進黨立委舉行便當會，決定政府推動年金改革的相關修法，以及政院將向立院提出「前瞻基礎建設」計畫的拚經濟八年特別預算、鼓勵新創事業給予租稅優惠的「產業創新條例修正草案」等案，列為立院新會期優先法案。對於拚經濟特別預算，政院發言人徐國勇表明，若立院本會期來不及通過，盼在臨時會完成審議。
有關年金改革修法，行政院與立委都希望儘快在三月份向立法院提出修法，但因考試院有關改革公務員年金的修法，三月是否提出仍有變數。
若考試院延宕 民進黨團將自行提案
黨團總召柯建銘強調，待李逸洋就任考試院副院長後盡力去溝通，考試院秘書長李繼玄曾表示，草案會在三、四月間送進立法院，黨團會靜待李逸洋的溝通結果，真不行就會由黨團自行提案。
他也說，與年金改革相關的修法，包括禁領雙薪、終結黨職併公職的「公務人員退休法第二十三條之一修正草案」、「學校教職員退休條例第十三條修正草案」、「政務人員退職撫卹條例第十二條修正草案」、「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，都是本會期的優先法案。
本會期若來不及 加開臨時會完成審議
有立委表示，民進黨團設定的底線是，年金改革所有軍公教與勞工的相關修法，若本會期來不及過關，加開臨時會也要完成修法。
對於前瞻基礎建設特別預算案，柯建銘指出，要先通過特別條例，才能編列特別預算，這是要全面帶動台灣經濟發展的重大法案，愈快愈好；希望草案儘快在經濟委員會審查通過，施政總質詢結束後就優先處理，即能趕於本會期或臨時會通過特別預算。
攸關長照財源的菸酒稅法、遺贈稅法等修法，也被列為行政院的優先法案。至於民進黨團的優先法案，柯建銘表示，落實轉型正義的民進黨版促轉條例、公投法的修法、兩岸監督條例草案，都有可能列入。民進黨立委下週一將在行政、立法協調會報中，與政院敲定本會期所有的優先法案。
至於當沖降稅的修法，上會期政院列為優先法案，有鑑於近期股市量能回溫，是否再列優先法案，柯建銘說，將由立院黨團討論決定。
反對美豬進口 國民黨團列最重要推案
最大在野黨國民黨昨也舉行「立法實務研討會」，確定國民黨團本會期二十七件優先法案，將反對含瘦肉精美豬進口列為最重要推案，並要強力監督民進黨政府年金改革、前瞻基礎建設計畫特別預算等案。
國民黨團書記長王育敏指出，未來民進黨可能會開放進口，要先修「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」，明定不准含瘦肉精美豬進來台灣。
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