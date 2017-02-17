台灣智庫民調：逾七成青壯年 怕領不到退休金

2017-02-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「年金改革」方案將成為立法院新會期重中之重的優先法案，台灣智庫昨公布年改最新民調顯示，六十七％民眾支持年金改革、七十七．一％支持政府拉近軍公教與勞工退休金差距，亦有六十九．二％民眾擔心未來領不到退休金，且二十至四十九歲的青壯年，擔心領不到退休金的比例更高於七成。

台灣智庫民調中心主任周永鴻指出，有六十六．三％民眾認為，軍公教人員和勞工領取不同退休金並不公平；但以職業別論，有五成軍公教人員認為「公平」，其他職業從業者皆逾半數認為「不公平」。

值得注意的是，根據民調結果，有九十四．八％軍公教人員擔心領不到退休金。時代力量立委徐永明對此認為，雖然不同團體對年金改革的想法不同，但不管軍公教人員或勞工，皆對各項年金有一定程度的憂慮，這就是年金改革最大動機與超越黨派的共識；他也相信軍公教人員不會反改革，只是改革內涵、步驟與價值可能有差異。