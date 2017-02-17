台灣智庫民調：逾七成青壯年 怕領不到退休金
2017-02-17
〔記者涂鉅旻／台北報導〕「年金改革」方案將成為立法院新會期重中之重的優先法案，台灣智庫昨公布年改最新民調顯示，六十七％民眾支持年金改革、七十七．一％支持政府拉近軍公教與勞工退休金差距，亦有六十九．二％民眾擔心未來領不到退休金，且二十至四十九歲的青壯年，擔心領不到退休金的比例更高於七成。
台灣智庫民調中心主任周永鴻指出，有六十六．三％民眾認為，軍公教人員和勞工領取不同退休金並不公平；但以職業別論，有五成軍公教人員認為「公平」，其他職業從業者皆逾半數認為「不公平」。
值得注意的是，根據民調結果，有九十四．八％軍公教人員擔心領不到退休金。時代力量立委徐永明對此認為，雖然不同團體對年金改革的想法不同，但不管軍公教人員或勞工，皆對各項年金有一定程度的憂慮，這就是年金改革最大動機與超越黨派的共識；他也相信軍公教人員不會反改革，只是改革內涵、步驟與價值可能有差異。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- 白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天
- 退撫舊制若不改 未來30年要付1.6兆
- 黑道與酒店妹入黨爭議 吳敦義暗批蔡正元洩密、栽贓
- 薑母鴨、烤鴨、鹽酥雞 業績急凍
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 北極嬌客紅喉潛鳥 病逝將解剖
- 父病母打零工 黃千慈靠實力上台大醫科
- 建中71%拿頂標 北一女近69%
- 八里輕軌路線擬不變 研議增一、二站
- 開南產學合作 高職生領薪超過30K
- 助哥催信心 林王啟瑋棒次遞減
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 台南》PM2.5濃度破百 空品昨早全國最差
- 郭育銘成績好 同學愛當香爐過運
- 空品差又「悶燒煙燻」 新化人譙翻
- 「好人好事」巡佐 吸安被拘提
- 台男冒檢察長 詐中國清大教授8千萬
- 赴玉里探子弟 東港親屬團漸凋零
- 防逃防脫產 蝶戀花大老闆周比蒼、友力負責人黃河清被境管
- 2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
- 地價調漲 市府提弱勢保障對策
- 學測滿級分 宜蘭2人
- 以巴衝突解方 川普不堅持「兩國方案」
- 內科以外夾層屋 不比照辦理
- 《中英對照讀新聞》Why this West Virginia police department just added 11 grandmothers to the force 西維吉尼亞州這個警察局為何增聘11名阿嬤擔任警力
- 消費申訴案 補習類、網購占1、2名
- 投縣最高73級分 目標台大資工
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- H5N6可傳人 死亡率70％
- 全部同額選舉 成功農會改選平靜
- 打造台東設計中心 黃健庭：玩真的
- 川普變招避法律戰 將修改重發旅行禁令
- 許金龍被關 磁力線上解散
- 《大學學測》竹市4生滿級分 多未補習
- 司改國是會議被批選人黑箱 許宗力：踩到地雷
- 學測滿級分 南一中4人 南女5人
- 《2017趨勢色─1》有氧布置正夯
- 自由廣場》農地不講轉型正義？
- 拿民宿冰箱果凍吃 母子誤食毒品睡整天
- 媽媽罹癌 愛玩的王昱詠發憤考出滿級分
- 與原民共榮 客家日主場設和平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣智庫民調：逾七成青壯年 怕領不到退休金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分