退撫舊制若不改 未來30年要付1.6兆

2017-02-17

銓敘部精算 114年最高峰需給付586億

〔記者吳柏緯／台北報導〕公務人員退撫舊制如果再不改革，未來三十年，國庫估計要再支出至少約一．六二兆；其中，舊制退休金給付將於一一四年達到最高峰，當年就需給付五八六億元，十八％優存利息部分的補貼給付，則將於一一三年達到最高峰，當年就需給付一九二億元，而對兩者的給付預計皆須持續至一七六年，將成國家財政重擔。

年金改革如火如荼進行，銓敘部昨日先提出「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費精算報告」。銓敘部表示，民國八十四年七月一日推行退撫新制，將退休經費籌措方式由原本政府編預算支付的「恩給制」，改由政府與公務人員共同提撥成立退撫基金支應的「儲金制」，而八十四年七月以前退撫舊制年資的退撫給與，依法仍應由各級政府負擔。

據銓敘部提出的舊制精算結果，若現行年金制度給付條件維持不變，月退與十八％優存都將持續逐年累積，且依據公務員年資及人口壽命推算，對兩者的給付預計皆須持續到一七六年度才能完成。估計未來三十年，政府要付出一兆六二○九億元，其中，中央政府負擔八二一五億元，地方政府則須負擔七九九四億元。

銓敘部統計，至一○四年底，已退休的公務人員及遺族共十五萬八千多人，年度平均總所得四十二萬四○四八元；其中，同時支領月退及十八％優存者計十二萬三○九二人，月退平均年度領取金額為三十萬四二三一元，優存利息平均年度領取金額為十七萬一七二六元。

優存利息113年最高峰 需給付192億

現職公務員具退撫舊制年資者有十二萬八七八三人，平均年齡四十九．九歲，平均退撫舊制年資六．一年，平均俸額三萬八四五六元；其中，具優存資格者則有九萬五千多人，平均年齡五十．六歲。

該報告顯示，若年金制度不改，舊制退休金給付將於一一四年達到給付最高峰，當年就需給付五八六億元，之後逐年遞減；優存利息部分，於一一三年達到給付最高峰，當年需給付一九二億元；而對兩者的給付，預計皆須持續到一七六年才能完成。

不過，十八％優存民國八十四年就已退場，若到一七六年還有公務員在領優存，至少都是一一○歲以上的人瑞。銓敘部長周弘憲對此表示，精算是根據內政部的國民生命表，「算到最極端的最大值」，優存給付金額從最高峰的一九二億元後逐年遞減，至一七六年完成給付，最後一年大概僅剩兩萬多元，有可能只剩一個人領。

有銓敘部官員表示，由於新政府積極推動年金改革，近一年申請退休人員有明顯上升趨勢，未來國庫須支出的退撫金額恐將比這個數字還高，因此，年金制度不改不行。