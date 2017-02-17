林全︰防疫如作戰 棄置死禽從重處罰
2017-02-17
〔記者李欣芳／台北報導〕禽流感疫情逐漸升溫，行政院長林全昨表示，對於養禽業者任意棄置死禽或私宰等行為，請警察、環保及地方政府務必全力查緝，從重處罰，避免成為防疫漏洞。
林全並表示，防疫視同作戰，所有防疫措施務必簡化行政流程，在最短時間內貫徹執行，絕不可有公文來來往往或機關本位的情形發生。
林全昨主持行政院會時表示，禽流感疫情除了過去曾流行的H5N2及H5N8病毒外，這次更檢出首次在我國發生的H5N6亞型高病原性禽流感，因具禽傳人可能性，為防患未然、有效控制疫情，防疫視同作戰，所有防疫措施務必簡化行政流程，在最短時間內貫徹執行。
他說，針對養禽業者任意棄置死禽或私宰等行為，務必全力查緝，從重處罰。另外，一○四年大流行時，曾發現禽場生物安全防護不佳、出場健康證明不實，運輸與飼料車輛消毒不足等，也請農委會及地方防疫單位，詳加檢視現行作法，不得再有類似情形發生。
林全說，第三，請農委會對各種可能情境，本於超前部署的原則，擬定各項因應措施，若有需要其他機關配合重大事項，也隨時提出，以利協調解決。
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