嘉縣1未登記禽場 飼主涉棄置死禽

2017-02-17

竹縣湖口郊區遭丟棄數百隻死雞

〔記者廖雪茹、林宜樟、林欣漢、陳燦坤／綜合報導〕禽流感疫情稽查行動大進擊！國內禽流感疫情肆虐，新竹縣湖口鄉羊喜窩段旁邊坡，昨天被發現丟棄大量死雞。縣府農業處表示，目測初估約四到五百隻，已緊急採樣送驗，最快兩天後可確認是否有禽流感病毒。

嘉縣2非法禽場各罰3萬與6萬元

嘉義縣東石鄉六腳大排日前遭棄置死鵝、雞等，昨天驗出確認有H5N2禽流感，警方與縣府農業處防疫人員前晚將黃姓養鵝業者帶回調查，他否認棄置。因黃某養鵝場未登記、禽舍未圍網，縣府依動物傳染病防治條例裁處三萬元罰鍰。另查獲陳姓業者非法飼養鵝隻超過五百隻等，也被依畜牧法及動傳條例共裁處六萬元。

黃某養鵝場被查獲的飼料袋，跟棄置死禽飼料袋是同樣款式，嘉縣農業處研判六腳大排附近的死鵝、雞等，以黃姓業者棄置可能性較高；但他否認棄置，僅承認有鵝死亡，原埋在土裡，後已燒掉。

警方表示，若查證確定黃某棄置死禽，可依廢棄物清理法裁罰，情節重大將移送檢方，最重可處五年以下有期徒刑併科罰金三百萬元；陳姓業者經調查後排除涉案，但他非法飼養鵝隻，裁處六萬元。

據了解，嘉義未爆發禽流感疫情時，稽查人員多次遇到養禽業者拒絕進入，還找地方人士、民意代表關心或糾眾到場施壓，如今將重新稽查。

基隆一人違法養禽 限期撲殺清空

基隆市動保所昨天突擊位於七堵福五街的違法養禽場，該養禽場放養約一百五十隻土雞、紅面番鴨、肉鵝，但未將水禽、陸禽分開飼養，也未設置消毒槽等防疫措施，當場開罰三萬元，限期三天將所有家禽送合法屠宰場屠宰，全數清空。

余姓飼主喊冤說，這些家禽是自己養自己吃，十多年都沒發生問題，要在三天內清理完，根本做不到。基隆動保所長陳瑞濱指出，該飼養場完全沒圍網，雞鴨鵝混養，外來禽鳥飛來吃飼料，風險非常大，且依法禽畜養殖業者需施打流感疫苗，飼主也未接種。

疫情緊繃，全國查緝行動也強勢進行，目前包括東北部的宜蘭、花蓮及西部的嘉義、台南及雲林等縣市都傳出禽流感疫情，和雲林縣只隔一條濁水溪的彰化縣，也對境內養禽場展開消毒。

雲林縣則在西螺成立禽流感檢疫站，要求進入縣內的化製場運輸車需接受檢疫與消毒，縣長李進勇指出，這次禽流感病原傳染管道與候鳥有關，雲林縣大片濕地是候鳥棲地，呼籲業者發現異狀應立即通報。