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AIT內湖新大樓 將設陸戰隊之家

2017-02-17

楊甦棣：代表美國對台灣承諾

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）前台北辦事處處長楊甦棣今天表示，美國總統川普在軍售上需要提供台灣取得新一代戰機、低調地協助台灣的潛艦計劃，並提升台灣的飛彈防空系統。他並提到，未來新的ＡＩＴ建立了陸戰隊之家，這是他任內爭取的，相信川普政府任內，美台關係仍會得到跨黨派支持繼續發展。

華府智庫「全球台灣研究中心」（ＧＴＩ）今天舉辦座談會討論川普政府的台灣政策，由ＧＴＩ執行長蕭良其主持。

陸戰隊之家 美外交聯誼中心

美國陸戰隊將進駐ＡＩＴ台北辦事處新建館區的新聞，當初在工程招標時曾引起媒體關注，隨著今年新館區可望在台北市內湖落成，過去只有在美國駐外使館才配備的陸戰隊再度受到矚目。楊甦棣說，陸戰隊之家常是外交聯誼的中心，新大樓代表著美國對台灣的承諾。台北駐美代表高碩泰今晚則說，這是美國為了海外外交人員安全所進行的改變，外界不必過度解讀。

楊甦棣表示，據他了解，美軍太平洋司令部對於台灣遭受攻擊的應變計劃，有很清楚的藍圖。川普跟蔡英文總統去年通話是一件好事，但川普最近跟習近平通話並接受一個中國政策也不令人意外，因為中國是美國不能忽略的大國，任何一位美國總統都必須與中國打交道。

對於台灣擔心今年可能拿不到世衛大會的邀請函，向來強烈批判中國的學者章家敦說，川普政府到目前還很混亂，可能不會對世衛大會杯葛台灣的作為做出反應。

章家敦說，美國應該讓台灣政策與中國政策分離，川普在提升對台關係上，應答應台灣任何條件，包括承認台灣是一個國家，只要台灣認為符合其利益，美國都應該去做。美國對台政策應該像中國在南海一樣，以切香腸方式逐步改變現狀。

國家利益中心的資深研究員卡茲安尼斯表示，川普應該協助台灣建立可靠的嚇阻能力，在潛艦、新式戰機、甚至薩德飛彈防禦系統上協助台灣，讓台灣成為一個敵人不敢輕易進犯的大刺蝟。

ＧＴＩ資深研究員安大維認為，一些美國人把中國在一中問題上的談判立場，當成是美國自己的談判立場，是令人困惑的現象。

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  • 美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工，前AIT台北辦事處長楊甦棣表示，新的AIT將設陸戰隊之家。（記者張嘉明攝）

    美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工，前AIT台北辦事處長楊甦棣表示，新的AIT將設陸戰隊之家。（記者張嘉明攝）

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