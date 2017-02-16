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檢約談周繼弘、黃河清

2017-02-16

〔記者黃捷、張議晨／台北報導〕士林地檢署為釐清車禍案情，昨晚通知「蝶戀花」旅行社負責人周繼弘、遊覽車隸屬的友力通運公司負責人黃河清到案說明，訊後兩人均維持證人身分請回。

士檢表示，昨發函向相關單位調取該遊覽車春節迄今的ＥＴＣ使用紀錄、駕駛康育薰住家附近及事發當日該遊覽車自武陵農場返回台北的沿途監視器資料，了解康男上、下班時間，是否有過勞情事，並釐清事故發生前的行車狀況。針對康男家屬指遊覽車是拼裝車，翻覆後車體上下分開，才會造成死傷慘重，士檢回應，事發經過仍待調查，如有需要，會洽請相關單位鑑定。

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  • 「蝶戀花」旅行社負責人周繼弘。（記者黃捷攝）

    「蝶戀花」旅行社負責人周繼弘。（記者黃捷攝）

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標題：檢約談周繼弘、黃河清


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