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《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹
2017-02-16
〔記者江志雄／宜蘭報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車在國五翻覆，造成卅三死十一傷；案發前一小時，遊覽車開到宜蘭縣五結鄉法羅烘焙坊歇腳，車上乘客到店內購買麵包果腹，對罹難者而言，成了最後晚餐。
十三日晚間八點，蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車，開到五結鄉法羅烘焙坊停靠，停留約半小時，隨即從附近的羅東交流道上國五，九點多在國五與國三交會處彎道翻車。
法羅烘焙坊老闆莊旺儒說，遊覽車上四十多名乘客擠進店裡，顯得飢腸轆轆。莊旺儒曾跟導遊及遊覽車司機交談，對方歷經長途跋涉，看起來有點疲憊；導遊告訴他說，這團遊程沒有提供晚餐。
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