| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 焦點

《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹

2017-02-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車在國五翻覆，造成卅三死十一傷；案發前一小時，遊覽車開到宜蘭縣五結鄉法羅烘焙坊歇腳，車上乘客到店內購買麵包果腹，對罹難者而言，成了最後晚餐。

十三日晚間八點，蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車，開到五結鄉法羅烘焙坊停靠，停留約半小時，隨即從附近的羅東交流道上國五，九點多在國五與國三交會處彎道翻車。

法羅烘焙坊老闆莊旺儒說，遊覽車上四十多名乘客擠進店裡，顯得飢腸轆轆。莊旺儒曾跟導遊及遊覽車司機交談，對方歷經長途跋涉，看起來有點疲憊；導遊告訴他說，這團遊程沒有提供晚餐。

廣告
  • 對罹難者而言，店內糕點，成了他們最後的晚餐。（記者江志雄攝）

    對罹難者而言，店內糕點，成了他們最後的晚餐。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝶戀花 賞櫻團 遊覽車
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.