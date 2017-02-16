快訊明華園愛的波麗路台中登場
友力遊覽車僅3輛 120輛全靠行
2017-02-16
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園監理站昨天持續清查友力通運公司，發現友力名下的一三四輛遊覽車，只有一二三輛營運，其中僅三輛是友力通運所有，靠行車高達一二○輛，全面清理派車、維修、行車紀錄器等資料後，已對友力通運開出十一張罰單，其中九張是司機單日駕駛時間超過十小時、各罰款九千元，另兩張罰單是未善盡管理、每張罰款九千至九萬元。
桃園監理站指出，友力通運已成立卅九年，原本設在台北市，一○一年移轉至黃鳳珠名下，黃鳳珠是黃河清的妹妹，但公司實際業務仍由黃河清負責，去年十二月公路總局進行遊覽車公司評鑑，友力被評定為丙等，列為輔導對象。
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