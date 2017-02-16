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桃園監理站︰出事車 勘驗結構無問題
2017-02-16
〔記者謝武雄／桃園報導〕遊覽車司機康育薰的姊姊康麗玲直指車子是買快報廢車拼裝的，痛批蝶戀花草菅人命。對此，桃園監理站長周景朗表示，雖然國內遊覽車多是進口底盤，再由國內車廠打造車體，但所有遊覽車都要經過交通部車輛安全審驗中心（車安中心）檢驗，符合安全規定才能出廠領牌，這次出事的遊覽車為瑞典VOLVO車廠車體，經原廠技師協助勘驗結構並無問題，就連保險桿都還很完整。
周景朗說，車安中心需查驗遊覽車底盤進口文件，也會檢驗車體是否符合相關安全規定，車內裝潢材料是否使用防焰材料，逃生門、擊破器、滅火器是否完整等，最後才發給檢驗合格證明，新車領牌時，監理單位會根據出廠數據逐一檢驗是否符合規定；而新車領牌後，五年內每年需驗車一次，五到十年每年兩次，十年以上每年三次，除煞車、排氣等例行檢驗項目外，車輛外觀、內裝是否有變更，也都是檢驗重點。
他說，國內遊覽車雖然多是進口底盤後，由國內車廠打造車體，但這次出事的遊覽車為VOLVO車體，原廠技師前天也協助肇事車勘驗，發現車子的保險桿都還很完整，認為車輛的安全結構並無重大問題。
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