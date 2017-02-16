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同業抱屈：蝶戀花壓榨司機省成本
2017-02-16
〔記者陳薏云、甘芝萁／綜合報導〕一名從事靠行車旅遊業十餘年的業者看到這次「蝶戀花旅行社」遊覽車翻覆案，替罹難司機打抱不平，他拿出過去與蝶戀花合作的「高雄一日遊」經驗，一天塞了六個行程，當天工時就超過十九小時，卻只實賺六千元，直指「壓榨司機省成本，在業界是出了名的血汗」。
業者爆料，蝶戀花旗下的遊覽車，幾乎都是向其他靠行業者購買的二手、三手車，車況參差不齊，也需要花費更多金錢及心力保養，加上蝶戀花行程眾多，出車頻繁，現在出了意外，就把責任都推到靠行的康姓司機上，「司機為了養家，只能趁旺季辛苦一點，但是旅行社不斷壓低司機薪資，只會讓悲劇一再發生」。
業者也說，同業間都知道，蝶戀花的一日遊行程相較於其他旅行社緊湊，就是為了滿足旅客，「客人花最少的錢，去最多的景點，沒有想到這樣做的情況下，逼死司機」。
到蝶戀花退費 有收據即可
昨日陸續有消費者到蝶戀花旅行社在台北市重慶北路的辦公室辦理退費。蝶戀花負責人周繼弘表示，消費者只要拿繳費收據到公司即可退費，至於有多少人辦理退費，則不願透露。
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