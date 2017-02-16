薪酸 導遊蕭如進 賣命一天800元

2017-02-16

〔記者陳紜甄、甘芝萁／台北報導〕外界質疑蝶戀花旅行社經營的是低價團，昨下午的治喪流程協調會，罹難導遊蕭如進的妻子出示當天旅行團收支明細，明細上顯示司機工作一天薪水是一八○○元、導遊八百元，並額外補助茶水費五百元。蕭如進太太說，茶水費不一定每次都有，因此薪水八百元換算下來比基本工資還低，而她先生也沒有勞健保。

治喪流程協調會上，導遊蕭如進的妻子說，朋友告訴她，丈夫是契約工，當天薪水當天領，但他為蝶戀花旅行社賣命四年，居然沒有保勞健保？但蝶戀花負責人周繼弘不發一語，蕭妻問周，蕭如進是不是他的員工？周繼弘過幾秒之後才「點頭」。現場罹難者家屬追問，那為什麼都沒有保勞健保？周繼弘仍低頭不語。

為證明蕭如進是蝶戀花旅行社的員工，蕭妻昨在協調會上掏出事故當晚蕭如進的遺物，包括現金八五一○元，旅客團費尾款金額及旅程必要花費等收據，並表示要代表亡夫將現金交給周繼弘，並要求周簽字領取，周原本拒收，但蕭妻態度堅定，周無奈收下。

根據這張明細，蝶戀花武陵賞櫻團成員共四十二位，每人繳八五○元，四十二人共收取三萬五七○○元。支出部分，司機康育薰領取當天薪水一八○○元，茶水費五百元，實領二三○○元；導遊蕭如進薪水八百元，外加茶水費五百元，可領一三○○元。

扣除之前網路收取的報名費，出團當天，蕭如進在車上向團員收取現金，扣掉司機與導遊的薪水、茶水費，現金尚餘八五一○元。

原本預定十九日火化卅三位死者，但罹難者家屬憤怒說，保險理賠、車體狀況都還沒交代，就要馬上火化？質疑蝶戀花旅行社草率了事「可惡至極！」因場面火爆，最後決定取消十九日火化。