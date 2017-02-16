賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
〔記者張凱翔、謝武雄／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車車禍釀卅三死，可憐司機康育薰死後淪為人球，蝶戀花和友力通運都不承認他是自家員工。
蝶戀花、友力 假靠行真借牌
台北市勞動局針對兩次勞檢蝶戀花旅行社召開記者會說明，勞動局表示，經調查，蝶戀花負責人周繼弘之父周比蒼名下擁有十六輛車，包括出事遊覽車在內；勞動局因此判定，司機康育薰應是蝶戀花員工，至於蝶戀花對友力通運則是「假靠行、真借牌」的關係。
事發後蝶戀花旅行社、友力通運互推，都說司機康育薰是對方所聘僱，而康育薰的勞保於去年三月中斷，使得康究竟是誰家員工，一時竟成謎。
司機康育薰 有兩天班表不見
北市勞動局勞檢員昨到蝶戀花位於重慶北路三段的辦公室，三小時後步出辦公室，向在場等待的媒體表示，目前已掌握司機、導遊的出勤班表，但二月九日、十一日，包括肇事司機康育薰的班表不翼而飛。另外班表上有載明蝶戀花出團的車輛有分「內車」與「外車」，康育薰被列於內車欄位內。公司員工解釋內車是「以車綁人」，外車則是內車人力不足才會向外調動。
勞動局昨下午召開記者會，表示初步判定康育薰為蝶戀花員工，勞動局表示，蝶戀花雖然和友力通運簽了車輛租賃與靠行契約，但訪談蝶戀花離職員工後，發現司機的排班、請假都須經蝶戀花同意，故認定蝶戀花與司機存在實質從屬關係，初步判定司機就是蝶戀花的員工。只要和桃園市勞檢、檢警蒐集完其他資料，並訪談蝶戀花現職駕駛，將結果回報勞動部職安署，就能做最後判定。
蝶戀花是車主 須負相關責任
勞動局說，蝶戀花負責人周繼弘之父周比蒼，名下有十六輛遊覽車無償提供蝶戀花使用，蝶戀花負責招攬旅客、安排行程、司機和人員調度；蝶戀花則將車登記在友力通運假靠行，以便符合公路法規，友力再和蝶戀花簽租賃合約，讓蝶戀花能合法使用。但實際上蝶戀花旅行社就是車輛實際的擁有者，只要勞動部職安署同意北市勞動局的判斷，蝶戀花就要負起「勞基法」的相關責任。
另外，桃園市政府勞動檢查處調查發現，蝶戀花十六輛遊覽車的確是靠行，友力通運公司也出示契約書，契約上言明，車輛屬於蝶戀花旅行社所有，只是以友力通運名義掛牌，蝶戀花每個月必須給付靠行費給友力通運，友力通運還出示靠行費用明細，強調遊覽車是蝶戀花所有，司機也是受蝶戀花僱用、指揮調度。
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