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暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網

2017-02-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕已故北韓領導人金正日的長子、現任領導人金正恩同父異母的兄長金正男，十三日在馬來西亞遇刺身亡。大馬警方十五日逮捕一名持有越南身分文件的女性嫌犯，並持續追捕另外五名外籍嫌犯。金正男的死因目前眾說紛紜，其遺體已送往醫院化驗。專家推測，金正恩可能是因為金正男有意投誠，才會痛下毒手。

向金噴不明液體 再用手帕摀臉

大馬警方透過吉隆坡機場監視器，十五日上午逮捕一名身穿胸前寫有「ＬＯＬ」字樣白色Ｔ恤、持越南護照的二十八歲女子段詩芳（Doan Thi Houng，譯音）。據稱段女在與同行的另一名女子對金正男臉部噴灑不明液體後，另外一名男子拿手帕摀住他的臉，但她向警方辯稱，以為只是惡作劇，不知道是殺人。不過，馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，被捕女子是緬甸人。也有報導指稱，兩女兼具越南和北韓國籍。

大馬全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）表示，警方正全力追緝其他嫌犯，據信均為外籍人士。警方共鎖定兩女四男共六名嫌犯，段女是其中之一。也有報導指稱，兩名女刺客均已死亡，可能是自殺或遭人滅口。南韓國家情報院院長李炳浩（Lee Byung-Ho）則向國會議員表示，金正恩殺害兄長為「長期計畫」，曾於二○一二年動手未果。金正男後來致函金正恩，要求饒過他與他的家人。

被捕女刺客稱惡作劇 不知殺人

金正男與第二個妻子在澳門受到中國政府保護，元配和兒子則待在北京。星馬媒體指出，金正男頻繁往來星馬，是因為在當地有情婦，他本欲與情婦會面，卻於情人節前夕遇害。北韓媒體迄今並未報導金正男死訊，但美國政府消息人士告訴路透，美方相信北韓是始作俑者。中國外交部發言人耿爽表示，將密切關切後續發展。日本內閣官房長官菅義偉也說，已在首相官邸召開「聯合情報會議」討論此事。

專家推測 金有意投誠才遭毒手

金正男的死因迄今仍眾說紛紜，普遍流傳毒針、毒液等說法。大馬匿名官員透露，金正男死前曾告訴醫護人員，有人從後方抓住他的臉，向他潑灑某種液體。《星洲網》則指出，他當時遭沾有不明液體的布套套住頭部。大馬當局已將金正男遺體送往化驗，北韓大使到場要求將金正男遺體送回北韓，但遭吉隆坡當局拒絕。

南韓首爾智庫世宗研究所專家鄭成長（Cheong Seong-Jang）指出，暗殺金正男不太可能未獲金正恩本人下令或批准。據稱金正男早於二○一二年就有意向歐盟、美國或南韓投誠，可能因此種下殺機。

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  • 大馬警方十五日透過吉隆坡機場監視器畫面，逮捕一名身穿胸前寫有「LOL」字樣白色T恤、持越南護照的女子段詩芳。（取自網路）

    大馬警方十五日透過吉隆坡機場監視器畫面，逮捕一名身穿胸前寫有「LOL」字樣白色T恤、持越南護照的女子段詩芳。（取自網路）

  • 北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男十三日在馬來西亞遭暗殺，大馬警方十五日透過吉隆坡機場監視器畫面，逮捕一名持越南護照的二十八歲女子段詩芳。（美聯社）

    北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男十三日在馬來西亞遭暗殺，大馬警方十五日透過吉隆坡機場監視器畫面，逮捕一名持越南護照的二十八歲女子段詩芳。（美聯社）

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