台商盼開放電商 張志軍正面回應

2017-02-16

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍昨出席台企聯在北京舉辦的春節聯誼活動時指出，大陸對台商提出設立台商民間銀行、參與一帶一路建設、開放電子商務業務經營等建議，將「積極研究，適時推出」。

陸委會對此表示，只要對台商經營發展有利，且未違反我方法令或損及國家尊嚴，政府持正面態度，並盼中國大陸方面能落實執行，也確實保障台商投資權益。

陸委會盼中國保障台商權益

張志軍昨對台商提出「面對變局，我們將講原則、重承諾」、「面對挑戰，我們將想辦法、添助力」、「面對未來，我們有信心創佳績」等三項主張。

張志軍也向台商打預防針，指出部分台商雖擔心去年五月廿日後，在中國大陸的權益是否會受到影響，但中國大陸仍將一如既往，為台商「辦實事，辦好事」，只要有利於兩岸關係和平發展，更會「實事辦實，好事辦好」。

張志軍並釋利多，稱對於台商提出設銀行、參與一帶一路、開放電商經營等建議，將「積極研究，適時推出」，新一年會看到新氣象、新變化。

對於蔡英文總統在春節台商聯誼活動表示政府下半年將有新的兩岸政策，張志軍受訪時則說，關鍵是「政治基礎」的問題，解決好了雙方才能有接觸的條件，否則雙方政治層面的交往沒辦法進行，張並重申所謂「政治基礎」，是體現「一個中國」的「九二共識」。

陸委會則呼籲中方認真體會與看待我方善意的論述與作為，並務實做出正面回應。