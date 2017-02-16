蔡最快3/1接文總會長
〔記者楊媛婷、鍾麗華、蕭婷方／台北報導〕去年政黨輪替後，中華文化總會（文總）爆發改選風波，歷經執委會三度流會後，昨終於順利開會，通過總統蔡英文、傳將接文總秘書長的林錦昌等人入會案，依照人民團體法規定，文總最快十五天後可舉行會員大會並選出新會長，意即蔡總統最快可在三月一日接任會長。
順利召開執委會 府欣慰
總統府昨稍晚表示，對於文總順利召開執委會，並依慣例完成新會員入會案等議案，相關交接事務的推動預期可順利展開，感到欣慰，也感謝本屆執委們的協助與付出。有鑒於文化總會是全民資產，未來也期待在全體會員共同努力下，繼續協助政府與民間合作，推動各項文化發展與交流。
內政部政次花敬群表示，基於尊重社會團體自主性，後續將尊重文化總會內部運作，會長選舉若能順利召開，內政部不會介入管制。
文總曾三度召開執行委員會議，審核蔡英文等人的入會案等議程，卻因「馬家軍」執委杯葛等因素，三度流會，在內政部表態若再流會將介入輔導後，昨天會議終於順利舉行。
文總秘書長楊渡指出，昨天會中通過三個議案，包含蔡總統、副總統陳建仁、林錦昌等共二五八名新會員入會案，並確認二七六名舊會員資格，及通過下屆執委、諮委名單。
文總代會長劉吉人昨也宣布辭去會長職務，將由工總理事長許勝雄擔任下次會議召集人。楊渡指出，會員資格昨確立後，最快十五天後舉行會員大會，但實際時程，須視召集人許勝雄的安排而定，另依規定，選舉會長時，會長候選人本人須親自在場，且出席會員須過半，亦即需有二百六十七名會員出席才能選出會長。
昨天的會議原定下午兩點舉行，因執委出席狀況延到兩點十三分開始，並於兩點四十分結束，出席的執委除劉吉人與許勝雄外，還包含前經濟部長王志剛、前教育部長吳清基及張忠謀、黃茂雄、林明成、李成家、陳哲芳等企業界人士；馬朝政務官江宜樺、廖了以、毛治國等執委則都未出席。
馬朝政務官執委 昨多未出席
前立法院長、立委王金平在會議結束後五分鐘才到場，王說隨扈通知他開會的時間是下午三點半，並透露下午兩點多，總統府代理秘書長劉建忻拜託他擔任下次會議的召集人，但他認為政治不該介入文化，因此婉拒。對於昨天會議成果，王則表示有圓滿結束就好。
昨天通過的第七屆執行委員與諮議委員建議名單，執委四十一人，包括蔡英文、陳建仁、文化部長鄭麗君、故宮院長林正儀、王金平，及許勝雄、黃茂雄、李成家、林明成、陳哲芳、何煖軒等企業界人士，還有藝文界的吳念真、小野、平路、江春男、簡志忠、柯一正、初安民、郝廣才、李永豐等人。諮委十三人，包括藝文界的林谷芳、朱宗慶、黃光男、唐美雲、學者吳靜吉及前文建會主委翁金珠等人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 情人節煉毒被捕 女友嗲罵 早知去過節
- 《謠言終結站》喝青菜豆腐湯 不會腎結石
- 卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛
- 傳酒店妹集體入國民黨 金錢豹老闆︰藍營高層曾連繫
- 大膽拚觀光 邀好手挑戰文創
- 機捷新北轉乘接駁 再添7線公車
- 男誆買球衣 前職籃球員挨詐21萬
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 陶子力挺陸元琪 怒嗆袁惟仁
- 環局清潔獎金 工會盼統一給8千
- 〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到
- 沒戴安全帽嗆殺警 路人火大助警壓制
- 鄒族戰祭登場 長老憂傳承
- 司改國是會議名單 非法律人過半
- 爭美職首安 陳偉殷春訓勤練短打
- 德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
- 頭前溪遭棄揮發性溶劑 高溫恐爆炸
- 表哥「四」不可當 國王1分氣走湖人
- 裕隆今年營收拚4000億 新車銷售目標32萬輛
- 吉拉迪急拋彩蛋 田中連3年掛帥
- 列車壽命到期 北捷要再用20年
- 《嬌妻》新垣結衣封后 日劇奧斯卡掃7獎
- 好想媽 18歲男尋回失聯15年母
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 葉倫暗示下月升息 股匯雙漲
- 學測成績今寄發 23校試辦直接錄取
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 自由廣場》別讓台灣芬蘭化
- 前黃復興主委挺郝
- 證券行情表、證券表格
- 嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎
- 50億打造大車站計畫 比美日本品川車站
- 2/15 大福彩頭獎連46摃
- 維冠受災戶 促將建商依殺人罪重判
- 盛弘去年營收新高 今年聚焦醫療服務
- 〈亞洲羽球混合團體賽〉我擊敗香港 今強碰中國
標題：蔡最快3/1接文總會長
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email