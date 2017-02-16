| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 焦點

許可制改登記制 簡化退場機制

2017-02-16

〔記者蕭婷方／台北報導〕現行人民團體法將政黨、社會團體與職業團體一併納管，內政部考量三者差異大，決定三者各自立法並廢除人團法，希望三法草案逐步提出，趕在立院本會期送審。

其中，「社會團體法草案」已由內政部草擬完成，除鬆綁社會團體成立門檻，將許可制改登記制，增訂促進、協助社會團體發展的獎勵措施規定，並且簡化退場機制，管理手段也由「行政介入」轉為資訊公開的「全民監督」。

根據現行人民團體法，國內政黨、社會團體與職業團體均納入規範，內政部統計，全台至一月底止共計有五萬七千多個相關團體，未來將依屬性歸類分別由政黨法、社會團體法及職業團體法納管。

廣告
  • 根據內政部草擬「社會團體法草案」，在財務公開透明原則下，未來如紅十字會等「資產總額達一定金額以上者」之社會團體，每年財務報表須公開，接受社會大眾監督。（資料照）

    根據內政部草擬「社會團體法草案」，在財務公開透明原則下，未來如紅十字會等「資產總額達一定金額以上者」之社會團體，每年財務報表須公開，接受社會大眾監督。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人民團體法 政黨
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：許可制改登記制 簡化退場機制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.