許可制改登記制 簡化退場機制

2017-02-16

〔記者蕭婷方／台北報導〕現行人民團體法將政黨、社會團體與職業團體一併納管，內政部考量三者差異大，決定三者各自立法並廢除人團法，希望三法草案逐步提出，趕在立院本會期送審。

其中，「社會團體法草案」已由內政部草擬完成，除鬆綁社會團體成立門檻，將許可制改登記制，增訂促進、協助社會團體發展的獎勵措施規定，並且簡化退場機制，管理手段也由「行政介入」轉為資訊公開的「全民監督」。

根據現行人民團體法，國內政黨、社會團體與職業團體均納入規範，內政部統計，全台至一月底止共計有五萬七千多個相關團體，未來將依屬性歸類分別由政黨法、社會團體法及職業團體法納管。