社團法草案明訂 紅會等團體 須公開財務
〔記者蕭婷方／台北報導〕根據內政部草擬「社會團體法草案」，雖鬆綁社會團體成立規定，但也要求財務公開透明原則，未來如軍人之友社、民眾服務社、紅十字會等「資產總額達一定金額以上者」之社會團體，每年財務報表須公開，接受社會大眾監督，目前初擬以資產一千五百萬元做為公開門檻。
門檻初擬資產總額1500萬
內政部為活化公民社會，將朝廢人民團體法，另立政黨法、社會團體法與職業團體法等三法取代，其中，「社會團體法草案」已草擬完成，除鬆綁社會團體成立門檻外，管理手段也由「行政介入」轉為資訊公開的「全民監督」。
內政部官員說，依現行人團法規範，人民團體應每年預、決算報告須報主管機關核備，其中僅政黨、政治團體另「依政黨及政治團體財務申報辦法」對外公開財報，其餘如軍人之友社、紅十字會、民眾服務社等被列為「一般社會團體」者，就無相關強制公開規定，一般民眾難以窺知，「全看各社會團體自由心證」。
由於社會團體可享有賦稅優惠、參與公共事務及可向社會募款，為防止發生逃漏稅或產生其他弊端，依照草案內容，未來社會團體除會務、涉及個人隱私等相關資訊外，每年達一定預算規模以上社會團體每年度工作計畫、預算、財務報表，以及所接受補助、捐贈，與支付獎助及捐助等資訊，都要公開刊載，上網公告供民眾線上查詢閱覽，強化公共監督功能。
內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳志章表示，現擬依照不同財務規模的社會團體「分級管理」，初步擬以一千五百萬元做為公開門檻；以往軍人之友社、民眾服務社、紅十字會等爭議性團體每年財務報表都不透明，未來依法經會計師簽證後要公開受大眾監督。
現行人團法雖有規範社會團體每年須向主管機關報備財產，卻因缺乏強制管制機制，常有團體未申報情況發生。
主管機關可查核 裁罰
依內政部的草案，不僅授權主管機關可派員查核活動的實施計畫，社會團體非有正當理由，不得規避或拒絕主管機關，若限期未改善者，將處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止。
此外，軍人之友社、民眾服務社雖登記為一般社會團體，長年遭各界質疑為國民黨附隨組織，並遭質疑有不當取得財產。陳志章表示，社會團體法僅規範財產申報與會務申報等，不當取得財產部分仍要由不當黨產處理委員會認定。
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