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金正日御廚藤本健二 赴北韓開店就失聯

2017-02-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓前領導人金正日的長子金正男遭到暗殺後，出版「金正日的料理人」等書籍揭露北韓金氏王朝內幕的日本廚師藤本健二動向也受到矚目，日媒報導，去年十月藤本前往北韓預定在平壤開拉麵店，但之後音訊全無生死不明。

金正男曾稱 常吃藤本做的便當

現年七十歲的藤本，一九八二年前往北韓在當地一家壽司店當廚師，後來因為廚藝受到金正日賞識，在八八年成為金正日的御廚，藤本也在八九年和北韓民謠歌手結婚育有一子一女，但在二○○一年藤本卻留下家人獨自離開北韓返日。他在擔任金正日御廚時也成為金正恩的童年玩伴，雖然和金正男未曾謀面，不過金正男在專訪中說他經常吃藤本做的便當。

藤本返日後出版了「金正日的料理人」、「金正日的私生活」、「北韓的後繼者金正恩」等書，揭露金氏王朝的內幕，為了自身安全「藤本健二」並非本名，他受邀上日本電視節目時也一定綁上頭巾戴墨鏡。

掌握金氏王朝秘辛 生死受關注

藤本掌握許多金氏王朝的秘辛，著作中的部分內容獲金正男證實，他是日本與北韓兩國公安部緊盯的人物，如今金正男遇刺加深了金正恩恐怖政治的氣氛，藤本的生死也受到關注。

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  • 金正日的御廚，日本廚師藤本健二。（取自網路）

    金正日的御廚，日本廚師藤本健二。（取自網路）

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