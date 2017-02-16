北韓有3毒 毒筆、毒槍、毒膠囊

2017-02-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓領導人金正恩的兄長金正男十三日在馬來西亞遇刺身亡，死因至今眾說紛紜。馬國《星報》（The Star）報導指出，凶器據信是一種有毒噴霧，儘管平壤當局經常毒殺海外異議份子，但此手法是第一次出現。此前，北韓刺客曾用毒筆、毒槍和毒膠囊三種武器，執行暗殺任務。

毒殺金正男 首見噴霧

北韓金氏政權時常使用有毒物質，暗殺逃到南韓的「脫北者」以及海外人權份子。二○一一年，北韓安姓（Ahn）刺客曾收到來自一名潛伏蒙古間諜指示，試圖暗殺活躍於民運的「脫北者」朴相學（Park Sang-Hak）。

朴相學原本與安姓刺客在首爾相約，所幸事先獲得情資逃過一劫，南韓當局則將凶手逮捕，並在他身上搜到兩把毒槍、一支毒筆以及三盒有毒膠囊，之後送至南韓國立科學搜查研究院進行檢測。

毒筆的形狀就像鋼筆或圓珠筆，筆芯中裝有十一毫米長的毒針，含有一種名為「溴新斯的明（Neostigmine Bromide）」劇毒物質，只要注入十毫克，就會呼吸中止、心臟麻痺或立即身亡。

毒槍則分為兩種，一種是鋼筆形狀的單發型，另一種則為手電筒形狀的三發型，長度分別為一三○和一六五毫米，有效射程均為十公尺，一樣含有「溴新斯的明」；毒膠囊則是在咽下後三秒鐘奪人性命。

二○一一年八月，四十六歲的南韓牧師金昌煥在中國丹東救援「脫北者」時，也疑似遭到北韓間諜毒殺，行凶工具據信就是毒筆。據悉，他是在等候出租車時突然倒地身亡。