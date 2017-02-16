色誘、暗殺 北韓女特務惡名響
「豔諜」金賢姬 曾炸毀班機造成115死
〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男，疑似在馬來西亞遭女特務暗殺。儘管據傳大馬當局目前逮捕的嫌犯並非北韓人，但北韓利用女性從事秘密任務早有前例，她們被訓練執行色誘、謀殺等任務，其中最有名者就是參與一九八七年大韓航空公司班機爆炸案、造成一一五人喪生的「北韓豔諜」金賢姬（Kim Hyun-hee）。
綜合南韓、日本、中國和馬來西亞媒體報導，當年才廿五歲、外型亮麗的金賢姬，畢業於平壤外國語大學日本語系，父親是北韓外交官。她在一九八○年代被送進偏遠山區接受間諜訓練，八七年奉金正日之命阻撓八八年漢城奧運，和同夥金勝一假扮成日本父女，於伊拉克巴格達登上韓航飛往漢城的八五八號班機。她在班機中途過境巴林時下機，將定時炸彈留在座位上方的置物櫃，導致班機炸毀，機上一一五人全數罹難。
金賢姬持假日本護照在巴林出關時被捕，當時她和金勝一都企圖服毒自盡，經搶救得以倖存，但金勝一身亡。一九九○年三月，被引渡回南韓的金賢姬被判處死刑，後來獲得南韓總統盧泰愚特赦，目前定居南韓，有保鑣護衛。她在接受外媒訪問時曾表示，北韓不是個國家，是個「教派」，「如果說錯了話，就算只是脫口而出，都會被送進勞改營」。
元正華 入嫁南韓施美人計
被南韓媒體形容為韓版「瑪塔哈莉」（一次世界大戰時期著名德國女間諜）的元正華，則是另一名知名北韓豔諜，她在二○○一年偽裝成中國少數民族朝鮮族，利用嫁給南韓男性的方法潛入南韓，對多名南韓軍官施展美人計，套取軍事機密交給北韓，情節宛若電影「色．戒」現實版。
她被控曾於一九九九年參與綁架中國境內一名南韓商人至北韓，並使用毒針暗殺重要人物，包括九七年叛逃至南韓的前北韓勞動黨書記黃長燁。據稱元女也曾利用塗上毒劑的春藥，暗殺香港的一名南韓軍官，但未成功。
不過，並非所有北韓女間諜均為暴力黑寡婦。一名前北韓高官於二○一四年披露，北韓訂有一個「種子計畫」，前往平壤的高階訪問者都會配有一名「伴遊」，當事人往往在數月後收到黑函，指當初的伴遊已懷孕，藉此要求其提供有用情資或商務機會。
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