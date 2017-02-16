金正男表哥 也遭特務毒手

2017-02-16

北韓慣以派遣特務方式暗殺「脫北者」或異議人士，除金正男外，也包括金正男的表哥李韓永。

據南韓媒體報導，李韓永是金正男母親成蕙琳姊妹成蕙琅的兒子，他在一九八二年逃到南韓尋求政治庇護，九七年二月在首爾住所門口遭北韓特務以手槍暗殺，凶嫌事後被捕且坦承犯行。

北韓特務還曾以毒針暗殺反金正日的南韓社運領袖朴相學，及在中國支援脫北的牧師金昌煥。