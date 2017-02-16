| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 焦點

金正男表哥 也遭特務毒手

2017-02-16

北韓慣以派遣特務方式暗殺「脫北者」或異議人士，除金正男外，也包括金正男的表哥李韓永。

據南韓媒體報導，李韓永是金正男母親成蕙琳姊妹成蕙琅的兒子，他在一九八二年逃到南韓尋求政治庇護，九七年二月在首爾住所門口遭北韓特務以手槍暗殺，凶嫌事後被捕且坦承犯行。

北韓特務還曾以毒針暗殺反金正日的南韓社運領袖朴相學，及在中國支援脫北的牧師金昌煥。

廣告
  • 北韓慣以派遣特務方式暗殺「脫北者」或異議人士，除金正男外，也包括金正男的表哥李韓永（美聯社檔案照）。

    北韓慣以派遣特務方式暗殺「脫北者」或異議人士，除金正男外，也包括金正男的表哥李韓永（美聯社檔案照）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李韓永 特務 金正男表哥
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：金正男表哥 也遭特務毒手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.