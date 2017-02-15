金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
〔國際新聞中心／綜合報導〕已故北韓領導人金正日的長子、現任領導人金正恩同父異母的兄長金正男，十三日在馬來西亞遭疑似北韓女特務刺殺身亡，享年四十六歲。儘管大馬官方尚未公開證實死者身分與死因，相關報導已獲匿名官員證實。本案恐為金正恩自二○一三年十二月處決「攝政王」姑丈張成澤以來，最高層級、也最聳動的殺人事件。
光天化日 在馬國機場下手
南韓「ＴＶ朝鮮」和馬來西亞、新加坡等國媒體報導，十三日上午約九時在大馬吉隆坡機場，正要搭機前往澳門的金正男被兩名身分不明女子以毒針殺害，兇嫌在行兇後乘坐計程車逃離現場。中國媒體引述大馬警方說法，金正男是遭人以濕布摀臉致死。由於金正男一度被視為平壤政權接班人，且與中國關係良好，分析認為，金正恩派人暗殺兄長，顯示他可能為搞個人崇拜而剷除異己，抑或他可能藉此表達對北京的不滿。
金正男 與中共太子黨交好
南韓媒體報導，親北京的金正男和中共高幹子弟組成的「太子黨」私交甚篤，在香港、澳門等地居住多年，金正恩的親信曾策劃要「收拾」在海外「亂講話」的金正男，但遭北京警告「在中國的地盤上絕對不可以動他」。另一方面，由於金正男以往一直受到姑丈張成澤庇護，如今遇刺也可能是金正恩肅清張成澤餘孽的行動之一。
金正男是金正日與第二任妻子、女星成蕙琳所生，據稱他對電腦相當狂熱，能操流利日語，還曾前往俄羅斯與瑞士留學。他學成歸國後受命主管北韓資訊科技政策，一度被稱為「小將軍」。但他二○○一年帶著兩名女子和一名兒童，企圖持偽造的多明尼加共和國護照入境日本，前往東京迪士尼樂園遊玩，卻在機場被捕，此後便如同流亡，輾轉於澳門、新加坡和中國各地。
弟弟接班 曾大批三代世襲
金正日在二○一一年十二月過世後，金家政權由金正恩接班。金正男在金正恩上台後，不斷高調批評金氏三代世襲。金正男曾在寫給一名日本記者的電子郵件中對金正恩語多貶抑，認為弟弟「缺乏任何責任感或認真的態度」，並警告賄賂和貪污終將導致北韓崩潰。翌年，他在寫給同一名記者的電郵中又說：「任何想法正常的人都會認為，很難容忍三代世襲。」
金正恩在處決當時權力僅次於他的姑丈張成澤後，外界就猜測，金正男將成為待宰羔羊。南韓檢方一二年證實，在南韓被捕的北韓特務供稱，曾在一○年接獲在澳門駕車撞死金正男的指示，但未成功。金正日有三名兒子，金正男為長子，次子金正哲與金正恩則為金正日與第四任妻子高英姬所生。
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標題：金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
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