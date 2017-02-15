快訊明華園愛的波麗路台中登場
悲傷情人節 男友︰妳是我的幸福
2017-02-15
〔記者張凱翔、俞肇福／綜合報導〕賞櫻團遊覽車重大車禍，廿二歲女大生呂怡臻與閨密戴佑珊相偕出遊，不幸在遊覽車事故中身亡，戴女則受重傷迄昨尚未脫險。已與呂女論及婚嫁的男友在情人節前夕接獲噩耗，昨天西洋情人節難過地在臉書寫「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，令無數網友動容。
呂女就讀崇右技術學院四年級，與交往四年的張姓男友常在臉書貼出合照放閃，甜蜜模樣羨煞旁人，不料就此與男友天人永隔。剛出事時，張男與家人跑遍雙北各大醫院尋找呂女身影，接到女友身亡消息，心痛寫下「多想再愛妳一次，我想讓妳知道，只有妳懂。」
退役上校李傳海與妻女前晚均在國道五號翻車事故中罹難，李傳海的姊姊說，這次是李曉柔第一次陪父母出遊，未料三人同日殞命，只剩下一名長子。
家住新北市金山區的六名賞櫻團團員，劉崇基、許麗鴦夫婦與魏蔡月美、莊美麗均不幸往生，親友難過說：「沒想到這是他們最後一次一起出遊！」
事故中有兩名死者是警政署資訊工程師，六十三歲樂松菊已在警政署服務卅八年，原本申請下月廿七日提早退休，不料與丈夫孫培中一同遭遇死劫。歐娟如也在警政署服務廿四年，與樂松菊在同一個辦公室，兩人都修佛，屬同一個修佛蓮社的好友。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 台電中心倉庫 都計回饋變公宅
- 澎湖元宵龜結緣 又見連霸有緣人
- 逃逸外勞 打死女友裝紙箱
- 冷眼集》是豬隊友？ 還是蓄意幫倒忙？
- 暫緩訪台 熱比婭︰了解中國對台施壓
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- 友達去年EPS0.81元 今年景氣逐季向上
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 〈愛の相親事件簿〉假面夫妻 外遇共識中
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 《中英對照讀新聞》Hospice patient gets her wish to snuggle with a basket of kittens 臨終病患如願以償，與一籃子小貓相依偎
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友
- 台股青紅燈》資金行情之後?
- 佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
- 晨翔閃退SpeXial 吳克群被爆是元兇
- 助非洲童避沙蚤 海軍捐5700雙鞋
- 恰恰坦白 台日賽前「來不及調」
- 歐耀宗飆148Km 卡位一軍有指望
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 自由廣場》這一招 終結兩岸買辦集團
- 有機營養午餐 10青農供應新北29校
- 挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員
- 川普︰北美自貿協定 加國部分僅需微調
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- 今年首起百日咳群聚感染 母子同時確診
- 自由廣場》運輸業工時管理應以拘束時間為準
- 白內障術後視茫茫 小心角膜病變
- 《健康充電站》飲食營養講座
- 玄奘取經跑去了泰姬瑪哈陵？中國地鐵壁畫頻出包…
- 休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 俄國不斷挑釁？ 軍機數次逼近美國驅逐艦
- 一顆赤子之心的遠颺
- 核能部門減記1936億 東芝會長引咎下台
- 自由廣場》落後義大利20年
- 國民黨主席選戰》吳敦義允帶領黨走出困境
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：悲傷情人節 男友︰妳是我的幸福
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分