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悲傷情人節 男友︰妳是我的幸福

2017-02-15

〔記者張凱翔、俞肇福／綜合報導〕賞櫻團遊覽車重大車禍，廿二歲女大生呂怡臻與閨密戴佑珊相偕出遊，不幸在遊覽車事故中身亡，戴女則受重傷迄昨尚未脫險。已與呂女論及婚嫁的男友在情人節前夕接獲噩耗，昨天西洋情人節難過地在臉書寫「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，令無數網友動容。

呂女就讀崇右技術學院四年級，與交往四年的張姓男友常在臉書貼出合照放閃，甜蜜模樣羨煞旁人，不料就此與男友天人永隔。剛出事時，張男與家人跑遍雙北各大醫院尋找呂女身影，接到女友身亡消息，心痛寫下「多想再愛妳一次，我想讓妳知道，只有妳懂。」

退役上校李傳海與妻女前晚均在國道五號翻車事故中罹難，李傳海的姊姊說，這次是李曉柔第一次陪父母出遊，未料三人同日殞命，只剩下一名長子。

家住新北市金山區的六名賞櫻團團員，劉崇基、許麗鴦夫婦與魏蔡月美、莊美麗均不幸往生，親友難過說：「沒想到這是他們最後一次一起出遊！」

事故中有兩名死者是警政署資訊工程師，六十三歲樂松菊已在警政署服務卅八年，原本申請下月廿七日提早退休，不料與丈夫孫培中一同遭遇死劫。歐娟如也在警政署服務廿四年，與樂松菊在同一個辦公室，兩人都修佛，屬同一個修佛蓮社的好友。

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  • 死者呂怡臻常與男友自拍放閃。（翻攝自張男臉書）

    死者呂怡臻常與男友自拍放閃。（翻攝自張男臉書）

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