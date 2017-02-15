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說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了

2017-02-15

〔記者／綜合報導〕遊覽車事故罹難者，有好幾對是恩愛的銀髮夫妻，他們和好友相約再同遊，如今只能永遠缺席了……

家住台北市信義區的黃永富、蕭麗香夫婦，退休後常遊山玩水，與旅遊同好結為好友；曾與夫婦同遊土耳其的友人回憶，事發前大家在群組聊天，相約十年後再遊土耳其，如今只能哀嘆黃永富夫婦要缺席了。

黃永富胞弟提及，黃是奉公守法公務員，先在海關再至台灣銀行工作，退休後到處旅遊、攝影，沒想到一趟武陵賞櫻之旅，成為他們夫婦人生旅途的終點。

牙醫劉福潤夫婦 退休同遊遇死劫

退休牙醫師劉福潤偕妻張素卿，住在桃園市平鎮區，鄰居說，劉福潤前年退休後常帶妻旅遊，夫唱婦隨，享受退休生活，夫婦鍾情攝影，這次報名武陵賞櫻團，帶著專業相機拍攝櫻花美景，卻遇死劫。

住金山的劉崇基、許麗鴦是很恩愛的老夫老妻，劉兩年前從核一廠退休，常開車載老婆遊山玩水，這次也不幸遇死劫。

孫培中搶救不治 隨妻赴黃泉

家住北市中山區的孫培中，經一夜搶救，仍在昨上午十點半不治，與同行的妻子樂松菊一起罹難。孫培中和樂松菊夫婦皆六十三歲，退休後常到處旅遊拍照，兩人臉書多是甜蜜出遊的照片。

住北市北投區的陳清團、許永珠夫婦，陳清團遇難，許永珠還在台北醫學大學附設醫院治療。住新北市新店區的連國淵、林秀滿夫婦，結褵卅二年，夫妻情深，林秀滿當場罹難，連國淵猶在加護病房與死神搏鬥；女兒悲痛地說，爸媽感情非常好，她從未見過兩人吵架，如今只能祈禱爸爸好轉。

幸運之神眷顧 李東榮夫妻躲死劫

李東榮和妻李呂芬香到院時意識清楚，鄰居鬆口氣說：「幸運之神眷顧了這對恩愛的夫妻。」大樓警衛說，李東榮服務於電信公司，夫妻感情好，出雙入對，友人笑稱是神仙眷侶，常和朋友爬山、郊遊，李東榮近年退休，夫妻更常旅行。友人說，這次是好友找他們去賞櫻，他們才頭一次參加一日遊旅程。

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  • 樂松菊丈夫孫培 中。 （翻攝臉書）

    樂松菊丈夫孫培 中。 （翻攝臉書）

  • 黃永富、蕭麗香夫婦，鶼鰈情深，經常結伴出 遊。 （記者姚岳宏翻攝）

    黃永富、蕭麗香夫婦，鶼鰈情深，經常結伴出 遊。 （記者姚岳宏翻攝）

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