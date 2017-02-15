避免悲劇重演 遊覽車應全車繫安全帶
公路總局︰不排除強制規定
〔記者鄭瑋奇、黃邦平／台北報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車卅三死重大車禍，死者多沒繫安全帶，被強大撞擊力甩出後死亡，遊覽車只規定：第一排座位及前方無座椅的座位須繫安全帶，武陵賞櫻團車禍後，大客車是否強制繫安全帶？交通部公路總局局長陳彥伯表示，會繼續蒐集外國資料，有必要的話不排除規定全車乘客繫安全帶。
學者︰提升安全絕對有效果
學者認為，遊覽車乘客強制繫安全帶，對提升安全絕對有效果，且馬上可以做；另一個關鍵是車體結構，萬一翻車時解體，就算綁好安全帶也未必安全。
前晚國道遊覽車翻車事故，造成卅三死十一傷慘劇，罹難者連夜送往二殯交家屬指認，遺體多是頭部受重創，幾乎都當場往生，部分家屬目睹親人慘狀，情緒激動，在殯儀館外搥牆痛哭，協助驗屍的警消人員很不忍，直說「從沒見過這麼慘烈的車禍！」
慘！罹難者只剩臉皮連脖子
據了解，遊覽車擦撞護欄近百公尺後翻落邊坡，車頂被削掉，當場罹難者幾乎都是頭部受重創，甚至有罹難者頭骨被削去大半，「只剩臉皮連著脖子」，有罹難者肚破腸流，支離破碎，認屍對親人是無比打擊，猶如人間煉獄。
遊覽車全車繫安全帶再受重視，交通部曾針對搭車繫安全帶與否的安全性比較，發現未繫安全帶致死率超過繫安全帶三．六倍，但大客車車身設計與規格和小型車不同，國際上多數國家尚未立法強制大客車全部乘客應繫安全帶。但台灣從民國九十六年二月一日起，已強制營業大客車全部座位均應裝置安全帶，讓民眾乘坐時可自行決定是否繫安全帶。
交通部則透過全國道安體系宣導提醒並教育民眾，無論乘坐何種車輛，都應養成繫安全帶觀念與習慣。
中央警察大學交通學系教授蔡中志認為，法令規定大客車第一排座位和前方沒有座椅的座位要強制繫安全帶，實際上全車每個座位都已規定設置安全帶，應可強制執行，不是問題；他指出，若車輛老舊或車身翻覆解體，就算有安全帶也沒用。
但交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元說，不論什麼情況，乘客繫安全帶當然比較安全。
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