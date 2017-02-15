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蝶戀花勒令停業 友力撤銷執照

2017-02-15

〔記者鄭瑋奇、謝武雄、李容萍、邱奕統／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團重大車禍，交通部長賀陳旦表示，這件事暴露交通部對相關業別管理不夠嚴厲，肇事原因初步看來，道路條件不是真正原因，可能還是車輛和駕駛導致，由於發生重大傷亡事故，將依公路法撤銷友力通運遊覽車公司的營業執照；另外，觀光局也於昨日發文給蝶戀花公司，勒令要求立即停止旅行業務。

對於靠行車輛出事導致將被撤銷營業執照，友力通運負責人黃河清表示，蝶戀花的十六輛遊覽車是靠行，事故車輛是旅行社擁有，駕駛薪水也是旅行社發放，當初只是讓有職業駕照的駕駛與合格的車輛牌照跟公司靠行；但發生這麼嚴重的事情，還是會協助處理善後事宜，至於停業後處理要等到收到公文後再研究。

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