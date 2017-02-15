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蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
2017-02-15
家屬恐領不到死亡給付
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部初步清查，罹難司機康育薰去年三月後，就沒有勞保加保紀錄，恐怕領不到勞保死亡給付，家屬也無法領取喪葬津貼，除非確認康育薰和蝶戀花旅行社或友力通運有僱傭關係，那就可追究雇主責任，使負起死亡理賠責任。
勞動部次長郭國文表示，勞保局清查，司機康育薰的勞保只加保到去年三月廿三日止，但因繳費加保資料須三天才能彙整到勞保局，故仍待最後確認，因目前許多資料被檢方查扣，已請台北市及桃園市勞檢處分頭查證。
勞動部說明，一般受僱勞工由雇主全額負擔職災保險保費，若將勞保結清，勞工仍可自願加保，由雇主支付保費；近年開放沒雇主勞工可透過職業工會投保職災保險，保費四成由政府補貼。
不少遊覽車司機是「靠行」，在法律上是「承攬」關係，而非「僱傭」關係，不是受僱者，現行勞基法規定恐怕都無法保障。
這起事故，傳出旅行社與車行都不承認罹難司機康育薰是受僱員工；勞動部強調，這部分還待確認，若確認有僱傭關係、卻未投保勞保，會對雇主開罰，也會依職災保護法，協助爭取津貼。
這次事故傳有人指證駕駛已連續工作多日，且超時血汗疲勞駕駛。勞動部表示，交通部「汽車運輸業管理規則」有明定，駕駛每天「開車」不得超過十小時。勞基法也規定每天正常工時加上延長工時不得超過十二小時，且每四小時應休息半小時；勞基法所規定的工時，包括開車前檢查油水、出勤後車輛清潔等，還有在雇主指揮監督下的待命時間，都要計入工時。
蝶戀花旅行社近兩年被勞檢五次、處罰三次、罰款六萬，友力通運自二○○五年檢查六次，曾被查獲無出勤紀錄、未提撥勞工退休金等，被要求限期改善。
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