旅行公會：上班16天≠工作16天

2017-02-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕出事遊覽車司機女兒康宜甄昨在台北第二殯儀館控訴旅行社說謊，父親連續工作十六天，「明明就沒有休息，（公司）怎麼可以講他就是有休息！」對此，旅行公會全聯會副理事長蕭博仁駁斥司機「連續工作十六天」的說法，蕭博仁指，上班十六天不等於工作十六天。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞昨偕同蕭博仁、旅行公會全聯會發言人李奇嶽聯合對外說明目前了解的狀況。

「不能把休息都算進去」

蕭博仁說，根據每個行程安排，可能開了兩個小時的車子，然後客人下去旅遊四個小時，「這個時間遊覽車司機就可以休息，不算在開車範圍」，所以不是一天出車十六個小時，就是十六個小時都在開車，「這點我們幫旅行社澄清」。

有媒體問，就算中間沒有開車，但司機還是處在工作狀態，沒有在休假；對此，蕭博仁反指就算上班也一樣有休息時間，且「司機一定會找時間休息的」，他認為「或許我現在開車到台中，然後就讓客人自由活動八個小時，再開一個小時回來」，等於「只有工作兩、三個小時而已」，不能把休息的過程都算在裡面。

另，針對康宜甄控訴旅行社負責人不同人，質疑推卸責任，李奇嶽則說，因為旅行社原本的老闆年紀大了，就換成兒子經營，「等調查單位調查完之後會再說明」，但也強調並不是現階段換負責人，而是先前就換了。

蝶戀花負責人 只說對不起

昨早，李奇嶽陪同蝶戀花旅行社負責人周繼弘，在第二殯儀館舉行記者會。周繼弘並交由李奇嶽代為發言。整場記者會，皆由李奇嶽回答媒體問題，周繼弘在旁一言不發，神情凝重、眼眶泛淚，最後記者會結束時，才鞠躬向大眾致歉，並說「對不起！」