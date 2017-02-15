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血汗班表曝光 唯一休假日還要修車
2017-02-15
〔記者黃建豪、陳紜甄／綜合報導〕台北市蝶戀花旅行社遊覽車翻覆，司機疑似過勞，旅行公會全聯會發言人李奇嶽雖稱司機在事發前有充分休息，但不僅司機女兒康宜甄出面指控說謊，班表曝光後，更證實康姓司機確實如康宜甄所說，「從除夕開始上班到（二月）十日 」，且連未出車的二月十日都派去協助維護車輛，等同未休，連續上工導致悲劇發生。
蝶戀花委託律師劉宇哲則表示，對於這次事故，台北市勞動局已介入調查，公司會配合提供相關資料給市府，對於外界各項疑慮，在調查結果出爐前不便多談。
從康姓司機同事提供的班表可見，從二月一日開始到二月九日，康姓司機每天都被安排出車，地點包括彰化成美文化園區、南投妖怪村、草坪頭，還有特早班跑雪霸休閒農場，直到二月十日才未出車。但據了解，康姓司機當天雖是休息日，也被安排協助維護車輛，隔天十一日開始繼續跑武陵農場或九族文化村，直至事故發生的十三日止，實際上至少連續上工十三天。
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