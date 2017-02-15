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司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班

2017-02-15

「明明就沒休息」 康女批旅行社卸責

〔記者張安蕎、張文川、鄭瑋奇／綜合報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車釀三十三死重大事故，外界質疑司機過勞釀災，司機康育薰在車禍中也不幸死亡。他的大女兒康宜甄昨表示，「爸爸只有除夕前一天有休假，然後就一直上班到前天！」等於連上十六天班。

康妻則稱 丈夫有斷斷續續休二至四天

不過康育薰的妻子謝尚蓉說，在那幾天中間，丈夫有斷斷續續休二天至四天，但她無法接受丈夫的罹難。

康育薰生前在臉書自稱曾在和欣客運工作過，也在「向日葵爆肝企業」工作，自嘲意味十足，透露遊覽車駕駛工作非常操勞。

昨早，李奇嶽陪同蝶戀花旅行社負責人召開記者會，一度宣稱罹難駕駛在事發前曾連休兩天，卻遭駕駛家屬打臉、指證駕駛已連續出團十多天而未能休假；李奇獄昨晚對此致歉並改口表示，發生重大旅遊意外，旅行公會第一時間緊急向旅行社詢問狀況，回應媒體時便以旅行社先前口頭告知「司機有休息兩天」的說法回應，但後來有接獲不同訊息，再請旅行社查證，發現他先前說法是錯誤的，對此他向司機家屬與大眾致歉，而目前所有資料都作為警方證物，最終判定須依警方公布結果。

康育薰的姊姊康麗玲更指，只要有腦袋的人都清楚整件事情的來龍去脈，「蝶戀花躲得過嗎？」她也稱，弟弟曾親口告訴她，蝶戀花旅行社與派車公司友力通運同屬一位六十歲的老闆，而非出面道歉的四十歲負責人。

對此，蝶戀花旅行社負責人周繼弘接受電訪時，否認兩家公司屬於同一人，「友力是友力，是他們那邊的老闆」。

領隊事發前傳Line 稱司機感冒不舒服

與康育薰同事十多年的王姓駕駛驚爆，領隊蕭如進在前晚八時四十一分傳Line給他「司機人不舒服，感冒啦，沒有那麼嚴重」，結果晚間九時許就出事；王姓駕駛認為並沒有外傳的超時工作、車輛保養等原因。

據康宜甄觀察，父親每天大概清早五、六點就出門、晚上十一點到家，隔天再繼續重複類似的工時，這樣已經五、六年，「久了一定很累」，她心疼說，畢竟是爸爸，怎麼可能向小孩子抱怨很累？但每天看爸爸就是很疲勞的回到家，洗個澡就睡覺了，「真的覺得爸爸很可憐。」

康宜甄批評，「明明就沒有休息，（公司）怎麼可以講他就是有休息！」對於公司說爸爸感冒請假在家，康宜甄否認有請假在家休息。她回想，父親十日早上八點才回到家，睡一下就說要出去弄車子，因隔天要跑合歡山，康宜甄怒批旅行社說父親休息兩天，「根本就是被公司拉去跑合歡山。」

康宜甄替父親感到委屈，她直言，父親幫公司賺錢，怎能出了事卻把責任推到他身上，很不應該，超不負責任。

康育薰住在樹林，監視器畫面發現，他在十三日早上八點○六分到住家附近檳榔攤買檳榔，隨後騎機車赴台北開遊覽車，載團至武陵賞櫻。從監視器錄影時間推算，當天康育薰應是上午九點的班，意外發生則在晚間九點○四分，包含休息時間，在外共十二小時；並非外傳的六點半出團、開車往返超過十四小時以上。

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  • 蝶戀花賞櫻團2/13行程

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  • 遊覽車翻覆國道，司機康育薰生前在臉書曾自嘲在爆肝企業工作，透露駕駛工作操勞。（取自康育薰臉書）

    遊覽車翻覆國道，司機康育薰生前在臉書曾自嘲在爆肝企業工作，透露駕駛工作操勞。（取自康育薰臉書）

  • 遊覽車翻覆國道，駕駛座面目全非，司機康育薰生前在臉書曾自嘲在爆肝企業工作，透露駕駛工作操勞。（記者羅沛德攝）

    遊覽車翻覆國道，駕駛座面目全非，司機康育薰生前在臉書曾自嘲在爆肝企業工作，透露駕駛工作操勞。（記者羅沛德攝）

  • 遊覽車司機大女兒康宜甄（左）昨怒批旅行社卸責，她表示，「爸爸只有除夕前一天有休假，然後就一直上班到前天！」等於連上十六天班；右為司機姊姊康麗玲。（記者王藝菘攝）

    遊覽車司機大女兒康宜甄（左）昨怒批旅行社卸責，她表示，「爸爸只有除夕前一天有休假，然後就一直上班到前天！」等於連上十六天班；右為司機姊姊康麗玲。（記者王藝菘攝）

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