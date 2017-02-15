車頂全掀開 座椅剩兩排

2017-02-15

〔記者吳政峰、邱俊福、吳昇儒、姚岳宏、黃捷、鄭瑋奇、曾健銘／台北報導〕國道五號遊覽車翻覆案，在萬芳醫院的乘客孫培中昨傷重不治，使罹難者增至卅三人。

90度側翻 卡著邊坡滑行

檢警昨勘查嚴重毀損的車體殘骸與現場，發現遊覽車途經國道五號北上接國道三號南下引道，左轉彎時突然撞擊右側護欄，接著九十度往右側翻，車頂卡著邊坡滑行，車頭被壓縮得只剩一半高度，整個車頂被硬生生掀開，多數未繫安全帶的乘客被夾在座椅跟山壁間拖行，造成重大傷亡。

檢方昨天上午率刑事局鑑識人員到高公局木柵工務段勘驗車體殘骸，蹲在左右門邊檢查撞擊痕跡，再進駕駛座找跡證，最後上乘客座位區，發現只剩兩排座椅，其他都不見了，露出不可置信的表情。

檢警觀察遊覽車輪胎均未洩氣，也沒爆胎，指示提供同車款遊覽車進行比對、釐清疑點。

昨天下午，檢警於家屬招魂後到事故現場勘驗，發現摩擦刮痕長達廿八．五公尺，且有五個大型反光鋼製標示遭截斷，座椅亂飛，顯示撞擊力道之猛。

第一時間趕赴現場的新北市消防局橫科分隊主管林信富指出，搜救時發現有男性死者頭顱遭磨損一半，倘若車頂未分離，頭頂有金屬皮保護，乘客獲救機率會比較高。

檢方昨完成相驗，其中廿八具遺體、隨身衣物已發還家屬，仍有五具遺體因頭骨嚴重變形，臉部難辨，身上沒有證件，隨身物品四散，，須比對ＤＮＡ才能查出身分。

昨上午兩名罹難者的家屬赴現場招魂，下午法師再與十五名死者的家屬聯合招魂，場景哀戚，家屬傷心欲絕。