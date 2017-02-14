中國今年首例H7N9病危 韓日H5N6無禽傳人案例

2017-02-14

〔國際新聞中心／綜合報導〕H5N6亞型高病原性禽流感目前僅在中國發生禽傳人案例，日本、南韓養禽場及野鳥雖有嚴重疫情，但未有禽傳人案例傳出；不過，高傳播力、高致病率和致死率，已重創兩國的禽產業，從去年十月至今短短三個多月，南韓已撲殺近三千三百萬隻家禽，日本則累計撲殺近一百四十萬隻禽類。

另一方面，容易禽傳人的H7N9疫情，在中國的感染病例持續上升，北京十一日出現今年首宗病例，目前患者病情危重，仍在救治。

據中國《南方日報》報導，廣州當局上月中雖要求當地家禽市場連續休市三天清潔，以降低市場的病毒污染，但復市約一週後，污染程度隨即回升至休市前的水準。目前，三成以上的市場都受「不同程度」的H7N9禽流感病毒污染。