| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
 首頁 > 焦點

中國今年首例H7N9病危 韓日H5N6無禽傳人案例

2017-02-14

〔國際新聞中心／綜合報導〕H5N6亞型高病原性禽流感目前僅在中國發生禽傳人案例，日本、南韓養禽場及野鳥雖有嚴重疫情，但未有禽傳人案例傳出；不過，高傳播力、高致病率和致死率，已重創兩國的禽產業，從去年十月至今短短三個多月，南韓已撲殺近三千三百萬隻家禽，日本則累計撲殺近一百四十萬隻禽類。

另一方面，容易禽傳人的H7N9疫情，在中國的感染病例持續上升，北京十一日出現今年首宗病例，目前患者病情危重，仍在救治。

據中國《南方日報》報導，廣州當局上月中雖要求當地家禽市場連續休市三天清潔，以降低市場的病毒污染，但復市約一週後，污染程度隨即回升至休市前的水準。目前，三成以上的市場都受「不同程度」的H7N9禽流感病毒污染。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 H7N9 禽傳人
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：中國今年首例H7N9病危 韓日H5N6無禽傳人案例


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.