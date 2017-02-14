自保之道 遠離鳥禽、蛋煮熟

2017-02-14

〔記者呂伊萱、吳亮儀／綜合報導〕H5N6禽流感疫情擴大，外界擔心H5N6禽傳人的可能性，疾管署副署長莊人祥昨呼籲民眾，不要到活禽市場與禽場等場所，也不要食用生雞蛋。

莊人祥表示，感染人的禽流感主要是H7N9，在中國另有H5N6的十七例散發案例，接觸環境多在活禽市場，例如廣東江蘇等活禽市場，陽性反應達到兩、三成。他強調，台灣目前並沒有活禽市場，禁止活禽宰殺，一般民眾暴露到的機率較低，但仍建議國人，雞蛋應煮熟食用。

疾管署列冊追蹤334人

莊人祥表示，暴露在可能接觸病毒的環境中，才會發生禽傳人情形，目前飼養和撲殺的人員才會有較多接觸；疾管署自二月五日後，與農委會及各地衛生局合作，確保處理病死禽過程的相關人員都要穿上防護衣、戴上N95口罩，並針對相關人員列冊追蹤；目前在案發地宜蘭、花蓮與台南列冊追蹤者共有三三四人，尚未解除列管則有宜蘭七十二人、花蓮一人、台南十六人。

盤點防護衣、口罩數量

莊人祥說，已教育各醫療院所，若有類流感病人到診，要詢問有無接觸病死禽。疾管署也掌握國內防護衣與口罩等防疫設備數量，目前全國有一九七萬副N95口罩、五十一萬件防護衣、外科手術面罩則有四千五百多萬副。

別用生蛋敷臉、沾醬

林口長庚毒物實驗室團隊昨也宣導民眾，禽肉、蛋類應完全煮熟，但有些民眾會用生雞蛋敷臉、吃生蛋沾醬，還會讓小孩接近鴿子玩耍，都是危險行為。此外，選購非洗選蛋時，最好隔著塑膠袋或儘快以肥皂水洗手。

立法院國民黨團昨召開記者會，黨團書記長王育敏表示，H5N6禽流感在韓國造成重大災情，日本及中國也都出現疫情，國民黨團認為此事非同小可，應提升至國安危機層級處理。王育敏也擔憂民眾可能隱匿疫情，要求政府繃緊神經，全力防堵疫情爆發。