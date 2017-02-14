| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
 首頁 > 焦點

北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元

2017-02-14

〔記者張議晨、王涵平、林敬倫／綜合報導〕H5N6疫情連環爆，各地拉警報。台北市環保局昨展開預防性消毒作業，並勸導民眾勿餵食野禽，違者將依「廢棄物清理法」開罰一千兩百元至六千元罰鍰；台南市則邀學者專家檢視禽場防疫SOP是否符合規定，並提高檢體採樣標準；宜蘭也加設檢疫站，並加強禽場及候鳥的監控與追蹤。

台南加強禽場環境檢測

北市環保局統計，北市共有十四處禽鳥聚集地，包括自由廣場、華山藝文特區、大安森林公園和二二八和平公園等，民眾常自行購買飼料餵食，造成公園廣場滿是吃剩的五穀雜糧及鳥類排泄物，形成環境污染，現禽流感疫情不斷，恐增加感染風險。環保局昨已動員消毒，並將稽查取締違規餵鴿民眾。

台南市長賴清德昨在柳營太康里葆南牧場聽取動保處長吳名彬簡報疫情，並詳細詢問牧場各項防疫措施。賴清德說，只要依生物安全標準作業程序飼養與防疫，就可防止禽流感進入禽場，因此，除了邀學者專家協助檢視禽場防疫工作，也要加強場主教育訓練；另也會增加禽場監測密度與範圍，加強環境檢測。

北宜公路設站攔檢禽車

宜蘭縣政府昨召開「動物重要疫病緊急應變小組」第一次會議，除了在蘇澳設檢疫站，北宜公路昨晚也已設站，以南北包抄的方式，針對出入縣內的禽車、蛋車及飼料車做全天候攔查與消毒，以防疫情入侵。

廣告
  • 北市環保局昨動員各區清潔消毒人員，針對廣場、公園加強消毒，並舉牌勸導民眾勿餵食禽鳥，違者將依法開罰。 （記者王藝菘、張議晨攝）

    北市環保局昨動員各區清潔消毒人員，針對廣場、公園加強消毒，並舉牌勸導民眾勿餵食禽鳥，違者將依法開罰。 （記者王藝菘、張議晨攝）

  • 北市環保局昨動員各區清潔消毒人員，針對廣場、公園加強消毒，並舉牌勸導民眾勿餵食禽鳥，違者將依法開罰。 （記者王藝菘、張議晨攝）

    北市環保局昨動員各區清潔消毒人員，針對廣場、公園加強消毒，並舉牌勸導民眾勿餵食禽鳥，違者將依法開罰。 （記者王藝菘、張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 禽鳥 防疫
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.