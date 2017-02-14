北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元
2017-02-14
〔記者張議晨、王涵平、林敬倫／綜合報導〕H5N6疫情連環爆，各地拉警報。台北市環保局昨展開預防性消毒作業，並勸導民眾勿餵食野禽，違者將依「廢棄物清理法」開罰一千兩百元至六千元罰鍰；台南市則邀學者專家檢視禽場防疫SOP是否符合規定，並提高檢體採樣標準；宜蘭也加設檢疫站，並加強禽場及候鳥的監控與追蹤。
台南加強禽場環境檢測
北市環保局統計，北市共有十四處禽鳥聚集地，包括自由廣場、華山藝文特區、大安森林公園和二二八和平公園等，民眾常自行購買飼料餵食，造成公園廣場滿是吃剩的五穀雜糧及鳥類排泄物，形成環境污染，現禽流感疫情不斷，恐增加感染風險。環保局昨已動員消毒，並將稽查取締違規餵鴿民眾。
台南市長賴清德昨在柳營太康里葆南牧場聽取動保處長吳名彬簡報疫情，並詳細詢問牧場各項防疫措施。賴清德說，只要依生物安全標準作業程序飼養與防疫，就可防止禽流感進入禽場，因此，除了邀學者專家協助檢視禽場防疫工作，也要加強場主教育訓練；另也會增加禽場監測密度與範圍，加強環境檢測。
北宜公路設站攔檢禽車
宜蘭縣政府昨召開「動物重要疫病緊急應變小組」第一次會議，除了在蘇澳設檢疫站，北宜公路昨晚也已設站，以南北包抄的方式，針對出入縣內的禽車、蛋車及飼料車做全天候攔查與消毒，以防疫情入侵。
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