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雲林又1雞場淪陷 高市截獲染病土雞

2017-02-14

〔記者黃淑莉、陳文嬋、林彥彤／綜合報導〕雲林禽流感疫情拉警報！嘉義縣查獲私宰雞隻檢出H5N6病毒，來源是雲林縣口湖鄉一處養禽場，高雄市家禽屠宰場昨也攔截一批來自雲林縣東勢鄉疑似染禽土雞。累計雲林今年已有十三場染H5N2及H5N8高病原性禽流感，撲殺近十三萬隻雞。

禽流感疫情不斷擴大，不僅出現可能傳人的新型H5N6病毒，一般禽流感疫情也逐漸擴散。雲林縣雞、鴨、鵝等家禽養殖量佔全國之冠，對於來勢洶洶的禽流感疫情不敢大意，縣長李進勇昨下午召開防疫應變會議，指示各局處加強橫向聯繫，並要求各養禽場加強防疫措施。

紅羽土雞染H5N2 撲殺4000隻

台西一處紅羽土雞養殖場，九日有廿五隻雞死亡，隔天死亡隻數暴增至上百隻，飼主通報取樣送驗，昨確診感染H5N2高病原性禽流感。防疫人員昨到染病養雞場撲殺近四千隻七週齡紅羽土雞，並對該場半徑一公里所有禽場加強採樣監測及家禽健康調查，另擴大環境消毒。

至於嘉義查獲染H5N6雞隻來自口湖，防疫所人員前往查訪，場內只剩一百多隻，已針對該養雞場進行移動管制及採樣送驗。

疑染禽皇金雞來自雲林

高雄市府動保處昨則接獲湖內區一家肉品公司附設屠宰場屠檢獸醫師通報，有一批三○三三隻來自雲林縣東勢鄉家禽牧場的待宰皇金雞，屠宰前即有五○五隻死亡，雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等均呈現明顯潮紅現象，疑似感染禽流感。市府動保處採樣送驗，並進行屠宰場內外消毒，避免病原擴散。

禽場業者盼政府提供補助

前年禽流感病毒大流行，導致國內撲殺家禽五百多萬隻，經大力消毒防疫，去年僅零星傳出、共撲殺廿八萬隻；但今年兩個月不到，就已撲殺十二萬餘隻，疫情不容輕忽。養禽業者大表憂心，擔心疫情爆發恐再衝擊禽肉市場，希望政府做好因應措施，必要時提供補償，讓業者更勇於主動通報。

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  • 高雄市府攔截一批雲林土雞，腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象，疑染禽流感送驗。 （記者陳文嬋翻攝）

    高雄市府攔截一批雲林土雞，腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象，疑染禽流感送驗。 （記者陳文嬋翻攝）

  • 高雄市府攔截一批雲林土雞，腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象，疑染禽流感送驗。 （記者陳文嬋翻攝）

    高雄市府攔截一批雲林土雞，腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象，疑染禽流感送驗。 （記者陳文嬋翻攝）

  • 雲林縣動植物防疫所人員昨天在台西一處養雞場撲殺染禽流感雞隻。（雲林縣府提供）

    雲林縣動植物防疫所人員昨天在台西一處養雞場撲殺染禽流感雞隻。（雲林縣府提供）

  • 禽流感染疫禽場與撲殺數量

    禽流感染疫禽場與撲殺數量

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