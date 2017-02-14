鴨鵝不分、候鳥監測不足 專家轟農委會欺上瞞下

2017-02-14

〔記者吳亮儀、林彥彤／綜合報導〕真的爆烏龍！農委會防檢局昨證實，第一起花蓮發現感染H5N6的幼禽，經DNA比對確定逾九成機率是「鴨」，並非先前通報的「鵝」，防檢局對此誤認表示道歉。此外，中、日、韓早已傳出嚴峻H5N6疫情，但防檢局統計，去年九月監測候鳥迄今，僅測得H5N2病毒，從未檢出H5N6，顯示候鳥監測也不足，無法及早發現並遏止病毒蔓延。

防檢局解釋，先前會通報「鵝」是經多位專家判斷，如今證實是「鴨」，但防疫等級不變，都是用最嚴格的標準執行；紀錄片導演李惠仁聽聞後則痛批，「政府果然是在欺上瞞下」。

確定H5N6病毒株來自候鳥

至於監測候鳥每月採樣平均四百件，但未檢出H5N6，防檢局表示，可能碰巧沒採到有H5N6病毒的候鳥屍體或糞便檢體樣本，但目前可確定我國H5N6病毒株來自候鳥，與日本、韓國及中國會傳人的病毒株同型，防檢局會加強監測。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗則批評，現在西部確診案例不斷爆出，更確定H5N6一定是從西部開始，病毒早在西部蔓延。政府防疫不能總是在用那批舊思維的人，防疫當然沒效，應考慮全國禁止屠宰七天以上，因病毒潛伏期有七天，並需不斷呼籲養禽業者通報，禽隻死亡隱匿者要嚴懲。

陳保基禁止大學做病毒偵測

對於火雞被感染，台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春呼籲，一定要對火雞和鵪鶉做好病毒定序調查，香港和美國之前發現，鵪鶉與火雞都有病毒基因重組麻煩，若病毒變異，可能傳染更廣、更強。

金傳春說，前年初起禽流感大爆發，當時農委會主委陳保基發出公文，禁止大學做病毒偵測，這也讓防疫更困難，她批評：「在台灣，禽流感沒有學術自由。」目前當務之急是須偵測全台鴨禽場，應由行政院組成跨部會中心，邀請產、學界參與，將來立法開放病毒資料供學者做風險評估。

防檢局硬稱只是病毒非疫情

李惠仁則批評，防檢局一開始就鴨鵝不分，卻通報「世界動物衛生組織」OIE說是雁鴨，被發現後又不斷推說是OIE自行判斷；更糟的是，第一時間發現H5N6時，防檢局還硬說只是「病毒」不是「疫情」，等到疫情傳開，再硬推給候鳥，政府在疫情爆發第一時間還只限水禽運出，總要等有疫情傳出才限制，防疫根本荒腔走板。