國民黨變丐幫喊窮？顧立雄：其他政黨豈非當丐幫很久

2017-02-14

〔記者楊淳卉、項程鎮／台北報導〕國民黨主席洪秀柱前天自稱「丐幫幫主」對外喊窮，黨產會主委顧立雄昨於臉書發文，痛斥若要求政黨以黨費、政治獻金等正當收入支應政黨開銷就是丐幫，「其他政黨豈非當丐幫很久了？」

顧立雄以「正是丐幫的俠義成就了政黨的成功」為題發文，首先點名洪秀柱，接著點名前天稱轉型正義是「時代錯誤」的前總統馬英九。顧立雄批評，若要求政黨以正當收入支應政黨開銷是時代錯誤，「那其他政黨在這錯誤之中，冤枉存活到現在，馬英九是不是要出來面對！」

針對台北高等行政法院日前裁定停止執行凍結國民黨資產，顧立雄也諷刺，若政黨能一面拿正當收入自由支配開銷，另一方面對已推定為不當取得的財產，還能申請國家機關動用，法院卻說這是讓政黨喪失自主性、名存實亡，「那麼其他所有連聞都沒有聞過不當黨產是什麼香味的政黨，只能以正當收入支應開銷，豈非早被凌遲殆盡、名存實亡好久了！」

台北高等行政法院行政庭長許瑞助回應表示，黨產會已對黨產案提出抗告，將由最高行政法院做出決定，其實政黨間彼此立場不一，法院不管怎麼判，都有一方不滿意，有不同見解都可以討論，法院不會貶低自己偏袒任何一方。