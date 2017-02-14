國民黨變丐幫喊窮？顧立雄：其他政黨豈非當丐幫很久
2017-02-14
〔記者楊淳卉、項程鎮／台北報導〕國民黨主席洪秀柱前天自稱「丐幫幫主」對外喊窮，黨產會主委顧立雄昨於臉書發文，痛斥若要求政黨以黨費、政治獻金等正當收入支應政黨開銷就是丐幫，「其他政黨豈非當丐幫很久了？」
顧立雄以「正是丐幫的俠義成就了政黨的成功」為題發文，首先點名洪秀柱，接著點名前天稱轉型正義是「時代錯誤」的前總統馬英九。顧立雄批評，若要求政黨以正當收入支應政黨開銷是時代錯誤，「那其他政黨在這錯誤之中，冤枉存活到現在，馬英九是不是要出來面對！」
針對台北高等行政法院日前裁定停止執行凍結國民黨資產，顧立雄也諷刺，若政黨能一面拿正當收入自由支配開銷，另一方面對已推定為不當取得的財產，還能申請國家機關動用，法院卻說這是讓政黨喪失自主性、名存實亡，「那麼其他所有連聞都沒有聞過不當黨產是什麼香味的政黨，只能以正當收入支應開銷，豈非早被凌遲殆盡、名存實亡好久了！」
台北高等行政法院行政庭長許瑞助回應表示，黨產會已對黨產案提出抗告，將由最高行政法院做出決定，其實政黨間彼此立場不一，法院不管怎麼判，都有一方不滿意，有不同見解都可以討論，法院不會貶低自己偏袒任何一方。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 國道車禍原因 賀陳旦：檢察官指揮調查中
- 國道遊覽車翻覆 北市旅聯發言人：全力協助家屬
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 米勒為禁穆案辯護 轟法院奪總統權力
- 遭灌硫酸毒殺 老松救不活
- 摘蔥做蔥餅 交長推生態國旅
- 北市副市長鄧家基：遊覽車自行招攬遊客
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 雲林農會選舉疑賄？ 綠營促檢嚴查
- 嘉義清晨僅11.2度 週五前各地可望好天氣
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 三陽引進油電車 年銷挑戰1.5萬輛
- 中國涉台智庫台研所長周志懷退休 楊明杰接任
- 抵觸伊斯蘭教 巴基斯坦禁止西洋情人節
- 台日武術界明豐原交流 切磋八段錦
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 【愛讀書】 《可怕的孩子》
- 蝶戀花專營國旅 曾遇落石砸死遊覽車旅客
- 威力彩頭獎 9.5億1注獨得
- 桃源創作獎 獎金翻倍到30萬
- 被指濫墾 多良部落駁︰合法耕作
- 《葛萊美獎》碧昂絲帶種玩特技 椅子向後倒
- 農漁會選舉 橋檢獲8賄選情資
- 上班一族徵文─360行工作照
- 不老志工春風化雨 要走唱51個監所
- 大王打出身價 盼圓旅外夢
- 〈廢核救家園〉製造核災已復原 強迫居民返鄉
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 關貿2任馬派董座 陷西進泥淖
- 馬林魚明開訓 殷仔頭號先發
- 國道翻覆意外32死 出事遊覽車車頂被「斬首」
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- 龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- 川普拼錯字魔咒 帶衰教育部長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨變丐幫喊窮？顧立雄：其他政黨豈非當丐幫很久
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分