試院人事案 立院24日行使同意權

2017-02-14

〔記者蕭婷方／台北報導〕年金改革在即，考試院副院長人事同意權案能否盡早在立法院過關，將是改革關鍵之一。立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商，討論考試院副院長及考試委員人事同意權案議程；協商共識將於廿日舉行公聽會、廿二日進行全院委員會審查，廿四日進行同意權投票。

前考試院副院長高永光、前考試委員浦忠成相繼請辭，蔡英文總統提名考試院保訓會主委李逸洋為考試院副院長、台北大學法律學系教授陳慈陽為考試委員。考試院副院長及考試委員同意權案公聽會定於廿日舉行，每場由各黨團推薦專家學者八人參加。

民進黨團總召柯建銘表示，考試院副院長要主持考試院全院委員會，銓敘部將在二月底前將整個年金改革法案送到考試院全院委員會審查，希望考試院在三月底以前將年金改革法案送到立法院審查。

國民黨團總召廖國棟說，民進黨席次占多數，在野黨根本擋不下人事案，原則上會開放個別國民黨立委進行投票，不會刻意杯葛，但身為在野黨還是會表達立場，希望黨籍立委不要投票。