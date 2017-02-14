立院新會期 執政黨拚經濟
〔記者曾韋禎、呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕立法院新會期將於週五開議，行政院與民進黨團除將重點擺在年金改革法案，另一施政重心則鎖定拚經濟，尤其是擬以特別條例形式提出的「前瞻基礎建設計畫」及其特別預算案，盼能透過軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向，全面帶動台灣的經濟發展。
為完整盤點新會期的優先法案，原定於昨日召開的行政立法政策協調會報、執政決策協調會議均暫停一次，待行政院長林全週四與立委進行便當會時才會敲定。
民進黨團總召柯建銘指出，新會期的重點除了年金改革，就是推動「前瞻基礎建設計畫」特別預算案，台灣目前最重大的問題還是要拚經濟，計畫投入超過八千億元，透過軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向，帶動台灣的經濟回升。
政院高層指出，基建特別預算是有主題性的，未來會搭配政府推動的「五加二」產業，由政府扮演投資的領頭羊，讓有意回流的資金、製造業願意根留台灣。
柯建銘表示，包括「菸酒稅法」、「遺產及贈與稅法」等長照財源配套修法，以及上會期準備處理的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、中生全額自費納保的「全民健康保險法部分條文修正草案」仍是優先法案；財政部要推動的稅改，則可能在四月間提出草案。
國民黨團副書記長林為洲也期待政府拚經濟，他表示，會全力支持前瞻基礎建設計畫的特別預算；國民黨團將對建設內容提出建議，也要建立評估標準、慎重評估其效益。國民黨團總召廖國棟表示，正在彙整委員們提出的三、四十個提案，週四的立法研討會和週五黨團大會後才會敲定黨團的優先法案。
時代力量黨團將針對政院版的稅改案，包括薪資所得與股利課稅提出看法。親民黨團將針對金融創新及健全財政提出修法，增訂「監理沙盒試驗」相關條文，讓業者可在其中進行創新研究；另提出財劃法部分條文修正草案，也會對地價稅爭議提修法。
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標題：立院新會期 執政黨拚經濟
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