2017-02-14

記者邱燕玲／特稿

民進黨執政後，在第九屆立法院第一會期通過了不當黨產處理條例、第二會期通過了一例一休，即將開議的第三會期則將端上年金改革大菜。儘管反對改革的力量仍伺機而動，甚至號召圍城立院，但民意始終高度支持改革，年金改革法案在立院新會期通過，已勢不可擋。

歷經廿場年金改革會議及四場分區會議後，年金改革委員會彙整出各界意見提出草案，沒想到引起部分考試委員反彈，但連前立委沈富雄都曾直言「考試委員應該識相一點！」可見大家都瞭解這是必定通過、也應過的案子；對於年金改革，各黨也都喊支持，本會期大家拿出版本草案後，誰真情、誰假意，都會一一現形。

蔡總統在去年年終談話時曾提及，二○一六年的工作是打樁，二○一七年就是積極建設，這是台灣最關鍵的兩年。雖然已全面執政，民進黨在國會也過半，但要推動政策或改革法案，阻力仍不小，但這一路也走了過來。只要是對的政策、主張，即便過程有眾多紛擾，最後民意仍會力挺，就只看執政黨有無決心而已，且雖然過程波折不斷，最後也是拿出了成績單。

反倒是最大在野黨國民黨，至今仍被民意視為站在改革的對立面，年金改革議題上得不了分，接下來小英要推逾八千億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算案，全力拚經濟，恐也難有反對理由。

除了監督、批判蔡政府，國民黨恐怕還得思考自己主張的價值是什麼，才能在立院有一席之地，批判也才會有力量。